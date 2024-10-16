Ömer Ülker hayatını kaybetti…

Girne’de bu akşam meydana gelen trafik kazasında, 31 yaşındaki Ömer Ülker feci şekilde hayatınıkaybetti.

Mutluyaka-Tuzla’daki ölümlü kazanın ardından bir ölümlü kaza haberi de Girne’den geldi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, 19.20’deki kaza Mustafa Çağatay Caddesi’nde oldu.

Kaza, arızalandığı için Kamil Arslan (E-57) yönetimindeki 34 FJ 5073 plakalı kamyon araç, çekici demir yardımı ile Ali Akbar (E-36) yönetimindeki 34 BCU 369 plakalı kamyon araçla çekilerek batıya doğru seyrederken meydana geldi.

Söz konusu araçlar Girne Dr. Akçiçek Hastanesi önlerine geldiğinde, o esnada gidiş istikametine göre yolun solunda kaldırım üzerinde yaya olarak yürüyen Ömer Ülker’in (E-31) ayağının kayarak yol içine düşmesi neticesinde 34 FJ 4073 plakalı kamyonun tekerleği, Ülker’in üzerinden geçti.

Feci kazada Ömer Ülker kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.