Omicron-2 Kıbrıs’ta da görüldü

Güney Kıbrıs’ta, münferit olarak Omicron-2 alt varyantı görüldü.

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02/02/2022

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Omicron-2 Kıbrıs’ta da görüldü

 Yeni tip koronavirüsün Omicron varyantının, nüfusunun yüzde 92’sinde etkin varyant olduğu Güney Kıbrıs’ta, münferit olarak Omicron-2 alt varyantının da görüldüğü, bu nedenle kısıtlama tedbirlerinde genel yumuşatma düşüncesinden şimdilik vazgeçildiği bildirildi.
Haravgi’ye göre Epidemiyolojik Danışma Kurulu’nun Rum Sağlık bakanı ile yaptığı görüşmede, Omicron varyantından çok daha saldırgan ama hastalık yapma düzeyi daha düşük olan bu alt varyanta, münferit olsa da Güney’de de rastlandığı belirlendi. Pazartesi günü itibarıyla vaka sayısında yaşanan tırmanış da dikkate alınarak mevcut tedbirlere bir süre daha devam edilmesine karar verildi. 

02/02/2022 11:52
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TAGS: omicron, alt varyant, kıbrısi
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