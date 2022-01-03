Omicron akciğerlere daha az zarar veriyor

Omicron vakaları, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı en 100 ülkede yükselişe geçerken, bilim insanları yeni varyantın daha az ölümcül olduğunu gösteren kanıtlar buldu. Farklı ülkelerde yapılan 6 ayrı çalışma Omicron hücrelerinin boğazda çoğaldığını ve akciğerleri enfekte etme olasılığının düşük olduğu gösterdi. Bu durum ise onun neden daha bulaşıcı ancak daha az ölümcül olduğunu açıklıyor. Bununla birlikte, araştırmacılar, üçüncü doz aşıların bağışıklığın yenilenmesini sağladığını belirtti. Aynı zamanda, Omicron varyantı ile enfekte olanların boğazdan sürüntü alındığında negatif, boğazdan örnek alındığında ise Covid-19 için pozitif test ettiğini aktarıldı.

NEDEN DAHA BULAŞICI VE DAHA AZ ÖLÜMCÜL OLDUĞUNU AÇIKLIYOR

Bilim insanları bu durumun, Omicron’un neden daha bulaşıcı göründüğünü ancak virüsün diğer versiyonlarından daha az ölümcül olduğunu açıkladığını söyledi. Geçen Aralık ayından bu yana kadar yayımlanan altı çalışma Omicron'un insanların akciğerlerine Delta ve Covid'in önceki diğer varyantları kadar zarar vermediğini buldu.

İngiltere’deki çalışmanın yazarlarından biri olan University College London'da viroloji profesörü Deenan Pillay, "Omicron'u önceki varyantlardan farklı çok sayıda mutasyona sahip olması.

Bu mutasyonlar, onun farklı hücre tiplerini enfekte etme yeteneğini değiştirmiş olabilir. Özünde, üst solunum yollarını (boğazdaki hücreleri)daha fazla enfekte edebilecek gibi görünüyor. Yni boğazdaki hücrelerde, akciğerin derinliklerindeki hücrelerden çoğalması daha kolay olur” diye konuştu.

Bununla birlikte Pillay, Omicron’un boğazda daha fazla hücre üretmesinin onu daha bulaşıcı hale getirdiğini ve daha hızlı yayılmasını açıklamaya yardımcı olduğunu söyledi. Akciğer dokusunu enfekte etmede iyi olan bir virüsün ise potansiyel olarak daha tehlikeli, ancak daha az bulaşıcı olduğunu sözlerine ekledi.

HAYVANLARDA DA BENZER SONUÇ

Liverpool Üniversitesi Moleküler Viroloji Araştırma Grubu'ndan Prof James Stewart ve ekibi, Omicron'un farelerde "daha az şiddetli hastalığa" yol açtığını gösteren bir çalışma yayımladı. Makale, Omicron ile enfekte olmuş farelerin daha az kilo verdiğini, daha düşük viral yüklere sahip olduğunu ve daha az şiddetli zatürre yaşadıklarını gösterdi.

Stewart, “Hayvan modeli, hastalığın Delta ve orijinal Wuhan virüsünden daha az şiddetli olduğunu gösteriyor. Daha hızlı temizleniyor ve hayvanlar daha hızlı iyileşiyor gibi görünüyor.

"MASKENİZİ ÇIKARIP PARTİ YAPABİLECEĞİNİZ ANLAMINA GELMİYOR"

İlk göstergeler bunun iyi haber olduğu yönünde, ancak bu gardımızı düşürmenin bir işareti değil çünkü klinik olarak savunmasızsanız, sonuçlar hala kötü olabilir. Omicron'dan ölümler var. Bu durum, insanların maskesini çıkarıp parti yapabileceği anlamına gelmez” dedi.

Diğer taraftan Avrupa’daki farklı bir çalışmayı yürüten Belçika'daki Leuven Üniversitesi'ndeki Neyts Laboratuvarı, Omicron’a ilişkin diğer varyantlara kıyasla akciğerlerde daha düşük viral yük ile Suriye hamsterlerinde benzer sonuçlar buldu.

Prof. Dr. Johan Neyts bunun nedeninin virüsün insanları enfekte etmede hamsterlardan daha iyi olması veya üst solunum yollarını enfekte etme olasılığının daha yüksek olması veya daha az şiddetli hastalığa neden olması olabileceğini söyledi.

ABD'deki araştırmacılar tarafından geçen hafta Nature'a sunulan başka bir araştırma da, Omicron'lu farelerin daha az kilo verdiğini ve daha düşük viral yüke sahip olduğunu buldu.

ÜÇÜNCÜ DOZ BAĞIŞIKLIĞIN YENİLENMESİNİ SAĞLIYOR

İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi Virüs Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacılar, Omicron'un vücuda girme şeklini değiştirdiğine dair kanıtlar bulduklarını aktarırken, Omicron'un iki doz aşı yaptıran kişilerin bağışıklığından kurtulma olasılığı büyük ölçüde devam ettiğini vurguladı. Ancak, İskoç araştırmacıların bildirdiğine göre, bir takviye dozu "bağışıklığın kısmen yenilenmesini" sağladı.

Tüm bunların yanı sıra, geçen ay Hong Kong Üniversitesi'nden akciğerlerde daha az Omicron enfeksiyonu gösteren bir çalışma, aşılı hastalardan alınan kan örneklerini analiz eden Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ravi Gupta'nın liderliğindeki araştırmalar da Omicron'un aşılardan kaçabildiğini, ancak akciğer hücrelerine daha az girebildiğini buldu.

BURUNDAN SÜRÜNTÜ ALINCA NEGATİF, BOĞAZDAN SÜRÜNTÜ ALINCA POZİTİF

Öte yandan, son bilimsel araştırma, İngiltere’de evde test yapmanın sonuçlarının doğruluğuna ilşkin bir tartışmanın ardından geldi. Geçen hafta, bazı bilim insanları, insanların burnundan olduğu kadar boğazından da sürüntü almaları durumunda yanal akış testlerinin (LFT'ler) daha doğru olabileceğini öne sürdü.

University College London'dan Prof. Dr. Jennifer Rohn, LFT kullanma deneyiminin, burun sürüntüsü kullanarak negatif test ettiğini, ancak boğazından bir örnek alırken pozitif olduğunu söyledi.

Bu durum aynı zamanda, Güney Afrika'dan PCR testlerine tabi tutulan tükürük örneklerinin Omicron'u tespit etmede burun sürüntülerinden daha iyi olduğunu gösteren bir çalışma tarafından da desteklendi.

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03/01/2022 11:02