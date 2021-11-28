Omicron bir AB ülkesine daha sıçradı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, birkaç gün önce Mozambik'ten Milano'ya gelen bir kişide Omicron'a rastlandı.

Söz konusu kişinin çift doz aşılı olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Pozitif vakanın ve ailesinden görüştüğü kişilerin gözlem maksatlı karantinaya alındığı ifade edildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı, dün aldığı kararla son 14 gün içinde Güney Afrika, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya, Esvatini ve Malavi'de bulunanların ülkeye girişini yasaklamıştı.

İtalya'da günlük vaka 12 bin 877

Diğer yandan, Sağlık Bakanlığının bugünkü verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 596 bin 898 testte 12 bin 877 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 994 bin 891'e ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 178 bin 946'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı da 624'e çıktı.

1 Haziran'dan bu yana en yüksek ölüm

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 90 artarak 133 bin 627'ye yükseldi. Bugünkü ölüm sayısı, 93 can kaybının yaşandığı 1 Haziran'dan bu yana, bir günde kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Ülkede koronavirüse karşı tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 607 bin 770 oldu. 20 Eylül'de kanser hastaları ve bünyesi zayıf kişiler için başlayan 3. doz aşılamada 5 milyon 702 bin 524 kişiye ek doz aşı yapıldı.

Omicron varyantı

Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyant, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Omicron olarak adlandırılmıştı. Omicron'un, Delta türünden daha bulaşıcı ve mevcut aşılara da karşı dirençli olduğu değerlendiriliyor.

Yeni varyantın tespit edilmesinin ardından aralarında İngiltere ve Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, bazı Afrika ülkelerinden uçuşları durdurmuştu.

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28/11/2021 08:36