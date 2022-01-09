Corona virüsün Delta varyantından yüzde 105 oranında daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron varyantı nedeniyle Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada yeni vaka sayıları rekor kırıyor. Çok hızlı yayılan Omicron varyantının semptomları ise önceki varyatlardan farklılık gösteriyor ve soğuk algınlığı ile karıştırılıyor. Ancak, Omicron özellikle yaşlılar ve sağlık sorunları olanlar için büyük risk taşıyor.

"Omicron'un kuluçka süresİ ne kadar?", "Omicron hangi semptomlara neden oluyor?"," Omicron ile ciddi hastalığa yakalanma olasılığı nedir?" ve "Omicron nedeniyle yaşlılar ne sıklıkla yoğun bakım ünitesine kaldırılıyor?" sorularının ve daha fazlasının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Corona virüsün Omicron varyantı Güney Afrika’da geçen Kasım ayında ilk kez tespit edildiğinde bilim insanlarını alarma geçirdi. Varyant, başak proteininde bulunan 30’u aşkın mutasyon nedeniyle corona virüsün önceki varyantlarından oldukça farklı görünüyordu.

Ardından, bu mutasyonların Omicron’a aşıları ve önemi enfeksiyonları atlamak için bir yetenek kazandırdığı kısa sürede anlaşıldı.

Bununla birlikte Türkiye’de dahil olmak üzere yeni Covid-19 vakaları tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken, farklı ülkelerden gelen veriler oratak bir sonucu gösteriyor: Tipik bir Omicron vakası sadece biraz farklı şekilde ortaya çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda muhtemelen daha düşük oranda ciddi hastalığa neden oluyor.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE KABUL EDİLME SIKLIĞI YÜZDE 50 DAHA AZ

Case Western Reserve Üniversitesi'ndeki bilim insanları, ABD'deki Omicron dalgalanması sırasında yoğun bakım ünitesine kabul edilme riskinin, Delta varyantı dalgalanması sırasında gözlemlenen riskin yaklaşık yarısı olduğunu buldu.

Ancak, uzmanlar Omicron’daki mutlak riskin, herhangi bir Covid-19 varyantında olduğu gibi, aşı olup olunmadığına, yaşa, genel sağlık ve ekonomik duruma bağlı olduğunu vurguladı.

OMİCRON HAFİE ALINMAMALI

Case Western Reserve Üniversitesi'nde bir göğüs hastalıkları uzmanı yeni çalışmanın kıdemli yazarlarından Dr. Pamela Davis, "Daha büyük yaş grubunda, Delta varyantından daha az olsa bile, hala kötü bir hastalık olduğunu gördük. Omicron hafife alınmamalı” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus "Omicron, özellikle aşılananlarda Delta'ya kıyasla daha az şiddetli görünse de, ‘hafif’ olarak sınıflandırılması gerektiği anlamına gelmez. Tıpkı önceki varyantlar gibi, Omicron da insanları hastanelik ediyor ve insanları öldürüyor” diye konuştu.

OMİCRON HANGİ SEMPTOMLARA NEDEN OLUYOR?

Uzmanların bildirdiğine göre, corona virüsün önceki varyantlarının aksine, Omicron ile enfekte olan kişilerin büyük çoğunluğu, nispeten hızlı bir şekilde iyileşen ve hastane bakımı gerektirmeyen semptomlar sahip. Doktorlar, Omicron vakalarının çoğunun sıradan bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi görünme eğiliminde olduğunu tespit etti.

LSU Health Shreveport'ta Gelişen Viral Tehditler Merkezi'nin müdür yardımcısı Dr. John Vanchiere, "Çoğunlukla baş ağrısı, burun akıntısı,burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, hapşırma ve yorgunluk görüyoruz. Öksürük önceki varyantlara göre daha hafif. Ateş daha az yaygın” diye konuştu.

Öte yandan, doktorların bildirdiğine göre koku ve tat kaybı, Omicron’da yaygın görülmüyor. Vanchiere, yaşlı hastalar da dahil olmak üzere daha az hastanın nefes darlığı gibi alt solunum problemleriyle ilgili semptomları olduğunu söyledi.

MİDE BULANTISI, BEL AĞRISI VE GECE TERLEMESİ GİBİ SIRA DIŞI SEMPTOMLAR GÖRÜLÜYOR

Aynı zamanda belirli semptomların Omicron ile Delta’dan daha fazla ortaya çıktığı gözlemlendi. Bunlardan öne çıkanlarını mide bulantısı, gece terlemesi ve bel ağrısı oluşturuyor.

OMİCRON’UN SEMPTOMLARI KAÇ GÜNDE ORTAYA ÇIKIYOR?

Diğer taraftan, Vanchiere, insanların Omicron ile enfekte olduğunda semptomların daha hızlı ortaya çıktığını söyledi. Birkaç çalışma, kuluçka süresinin (virüse maruz kaldıktan sonra semptomların gelişmesi için geçen süre) yaklaşık üç gün olduğunu gösterdi. Buna karşılık, kuluçka süresi Delta varyantında yaklaşık dört, corona virüsün Wuhan’da tespit edilen orijinal varyantında ise beş gündü.

BİLİM KURULU ÜYESİ: KULUÇKA SÜRESİ 3 GÜN

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Şu anki bilgilerimize göre, Omicron'da kuluçka süresi daha kısa gibi görünüyor. Orijinal Wuhan varyantında bu süre 5 günken, Delta varyantında 4 gün, Omicron'da ise 3 gün gibi görünüyor. Çok kısa sürede hastalık ortaya çıkarıyor. Ama vatandaşlar, 'bir temasım oldu, üzerinden 5 gün geçti, hasta olmayabilirim' diye düşünmemeli" dedi.

OMİCRON’A YAKALANANLARDA ŞİDDETLİ HASTALIĞIN GELİŞME OLASILIĞI NEDİR?

Covid-19 ile gelen en büyük tehlikeyi hafif bir hastalığın yaşamı tehdit eden bir hastalığa dönüşmesini oluşturuyor. Omicron ile bu kesinlikle gerçekleşebilse de, risk Delta varyantından daha düşük görünüyor.

Case Western Reserve Üniversitesi'ndeki bilim insanları, ABD’de Omicron varyantı baskın hale geldikten sonra, 15 ile 24 Aralık tarihleri ​​arasında omicron ile enfekte olmuş 14 bin kişi de dahil olmak üzere, ülke genelinde corona virüs ile enfekte olmuş yarım milyondan fazla insanın sağlık kayıtlarını analiz etti.

Araştırmaya katkıda bulunan Davis, "Bu dönemde, toplulukta Delta varyantı dolaşırken, Omicron vakaları artıyordu” dedi.

Daha sonra araştırmacılar, Delta varyantının dalgasının sonunda enfekte olan kişiler ile Omicron dalgasının erken aşamasında enfekte olanlar arasında bir fark olup olmadığına baktılar. Araştırmayı yöneten ve aynı zamanda Case Western Reserve Üniversitesi'nde bulunan veri bilimcisi Rong Xu, "Fark çok büyüktü ve bunu görmek için karmaşık istatistikler yapmamıza gerek yoktu” dedi.

Xu ve meslektaşları, acil servise gitme ihtiyacı riskinin Delta dalgalanması sırasında yaklaşık yüzde 15'ten, erken Omicron dalgalanması sırasında yüzde 5'e (yaklaşık yüzde 70'lik bir düşüş) düştüğünü ve hastaneye kaldırılma riskinin yüzde 4'ten yüzde 2’ye düştüğünü buldular.

Bununla birlikte, bir kişi hastaneye kaldırıldı ise, kişinin yoğun bakım ünitesine kabul edilme veya solunum cihazına bağlanma riski de Delta dalgalanması dönemine kıyasla Aralık sonunda önemli ölçüde azaldı. Spesifik olarak, yoğun bakım ünitesine kabul edilme riski yüzde 0,8'den yüzde 0,4'e (veya yüzde 50) düştü ve ventilatöre bağlanma şansı yüzde 0,4'ten yüzde 0,1'e düştü.

Öte yandan, Xu ve ekibi, çalışmalarında incelenen insanların yaklaşık yüzde 60'ının aşılandığını bildirdi. Dolayısıyla, bu düşük riskin bir kısmı aşılama nedeniyle olabilir, ancak veriler tamamen, Delta varyantına kıyasla Omicron varyantı ile hastaneye yatış riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor.

Özellikle, Xu ve ekibi, 5 yaşın altındaki, aşı için uygun olmayan çocuklar ve aşılanmış ancak üçüncü doz aşı olmayan 5 ila 15 yaş arasındaki çocuklar da dahil olmak üzere tüm yaş gruplarında benzer bir risk azalması gözlemlediğini söyledi. Xu, bu tutarlılığın, Covid-19’un ciddiyetteki azalmanın, kısmen, sadece aşılama durumundaki değişikliklerden değil, Omicron'un kendisinde bulunan değişikliklerden kaynaklandığını da öne sürdü.

YAŞLILARIN HASTANEYE KALDIRILMA İHTİMALİ YÜZDE 5

Xu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yani bu gerçekten Omicron’un Delta’dan farklı olduğunu gösteriyor. Tüm bunlarla birlikte, riskteki bu azalma, Omicron'un herkes için hafif olacağı anlamına gelmez. Yaşlı insanlar veya altta yatan sağlık sorunları olanlar gibi ciddi hastalık riski yüksek olan kişiler için hastaneye kaldırılma olası hala yüksek. Örneğin, 65 yaşın üzerindeyseniz, Omicron varyantı ile Covid-19’dan hastaneye yatma riskiniz hala yüzde 5'tir, yani bu yaş grubunda enfekte olan 20 kişiden 1'i hastaneye kaldırılacaktır” dedi.

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09/01/2022 18:08