Omicron havayollarını vurdu: 200'den fazla uçuş iptal edildi

ABD'nin önde gelen havayolu şirketleri United Airlines ve Delta Airlines, Omicron varyantının çalışanları arasında yayılması nedeniyle 200'den fazla uçuşunu iptal etti.

Chicago merkezli United Airlines, 120 uçuşu iptal ederken, Atlanta merkezli Delta Airlines, 90 uçuşu iptal etti.

Her ikisi de havaalanlarında mahsur kalmamaları için yolcularla iletişime geçmek için çalıştıklarını söyledi.

United Airlines "Omicron vakalarında ülke çapındaki artış, uçuş ekiplerimiz ve operasyonlarımızı yürüten çalışanlarımız üzerinde doğrudan bir etki göstermiştir. Bunun bir sonucu olarak, ne yazık ki bazı uçuşları iptal etmek ve iptallerden etkilenen müşterilerimizi havalimanına gelmeden önce bilgilendirmek zorunda kaldık." açıklaması yaptı.

Delta ise, uçuşları iptal etmeden önce tarifeli uçuşları kapsayacak şekilde uçakların ve uçuş ekibinin yeniden yönlendirilmesi ve değiştirilmesi dahil tüm seçenekleri ve kaynakları tükettiklerini kaydederek, nihayetinde iptal kararı almak zorunda kaldıklarını söyledi.

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24/12/2021 10:48