Omicron sayesinde Covid-19 pandemisi 2 ay içinde bitebilir

Danimarka'nın önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından Tyra Grove Krause, yeni varyant nedeniyle vaka sayılarının bu ayın sonuna kadar hızla yükseleceğini, ancak Şubat ile birlikte düşüşe geçeceğini söyledi.

HASTANEYE YATIŞ RİSKİ YARI YARIYA DAHA DÜŞÜK

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü'nün baş epidemiyologu Tyra Grove Krause, yaptıkları yeni araştırmaya göre, Omicron'da hastaneye yatış riskinin Delta varyantının yarısı kadar olduğunu söyledi.

"İKİ AY İÇİNDE BİTEBİLİR"

Krause, bu durumun, Danimarkalı yetkililere ülkedeki Covid-19 pandemisinin iki ay içinde bitebileceğine dair umut verdiğini söyledi.

Kruse, "Sonuçları iki ay içinde alacağımızı düşünüyorum ve umarım enfeksiyon sübvanse etmeye başlar ve normal hayatlarımıza geri döneriz" dedi.

Omicron'un artan vaka sayısı nedeniyle, pandemiyi uzatabileceğine dair korkulara neden olmasına rağmen salgının sonunu getirebileceğini söyleyen Kruse, şunları söyledi:

"Çalışmamıza göre, Omicron nedeniyle önümüzdeki aya kadar büyük vaka artışı olacak. Ancak, yükseliş durduğunda, eskisinden daha iyi bir yerde olacağız.”

"POPÜLASYONDA İYİ BİR BAĞIŞIKLIK DÜZEYİ SAĞLAYACAK"

Bununla birlikte, Omicron varyantının vakaları Türkiye dahil birçok ülkede artmaya devam ederken, Krause, son derece bulaşıcı Omicron'un Delta varyantından daha hafif göründüğünü ve bu nedenle ciddi semptomlar olmadan daha fazla insanın enfekte olacağını söyledi. Sonuç olarak, bunun popülasyonda iyi bir bağışıklık düzeyi sağlayacağını aktardı.

Ancak Krause, önümüzdeki aylarda pandemiyi yenmek için hala yapılması gereken işler olduğunu vurguladı:

"Omicron bu ayın sonunda zirve yapacak ve Şubat ayında azalan enfeksiyonlar nedeniyle sağlık sistemi üzerindeki baskının azaldığını göreceğiz. Ama şimdi ayında çaba sarf etmemiz gerekiyor, çünkü bunu atlatmak zor olacak.”

Bu kapsamda Krause, Danimarkalıların iyi hijyen, mümkün olduğunda sosyal mesafe ve semptomlar kendini gösterdiğinde evde kalma gibi önlemleri takip etmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Diğer taraftan, Aarhus Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı başhekimi Prof. Dr. Lars Ostergaard da 1 Ocak'ta yaptığı yorumlarda pandeminin sonunun göründüğünü söyledi.

Ancak, corona virüsün sonsuza kadar bir pandemi olarak nitelendirilmeyecek olsa da, muhtemelen asla tamamen ortadan kalkmayacağını açıkladı:

"KIŞ ENFEKSİYONU OLARAK KALABİLİR"

“Coronaya veda edeceğimizi asla düşünmüyorum. Ancak popülasyonda iyi bir bağışıklık olacak. Kısmen yeni aşılar nedeniyle, kısmen insanlara bulaştığı için. Covid-19, özellikle kış aylarında geldiğini bildiğimiz enfeksiyonlardan biri olarak kalabilir.”

Diğer taraftan Danimarka, son haftalarda yeni vakalarda bir artış gördü. 27 Aralık'ta günlük günlük 41 bin 35 baka bildirdi. Böylelikle pandemi boyunca görülen vaka sayısı rekorunu kırmış oldu. Şimdiye kadarki en yüksek yeni enfeksiyonlarını bildirdi. Danimarka nüfusunun yüzde 78,5’i tam olarak aşılandı.

Krause, "Uzun vadede, corona virüsün burada olduğu, ancak onu dizginlediğimiz bir yerdeyiz. Önümüzdeki kış sezonuna kadar yalnızca özellikle savunmasız kişilerin aşılanması gerekiyor" diyerek Prof. Dr. Ostergaard ile aynı fikirde olduğunu belirtti.

Öte yandan, Krause'nin iyimser yorumları, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Omicron hakkında benzer şekilde umut verici bir açıklama yapmasından üç gün sonra geldi.

DSÖ başkanı Tedro'dan Adhanom Ghebreyesus yeni yıl arifesinde yaptığı yaptığı konuşmada, "Aşı eşitsizliğine son verirsek, pandemiye ve hepimizin yaşadığı küresel kabusa son veririz. Ancak bu olmazsa, Covid-19 bitkin sağlık çalışanları ve çöküşün eşiğindeki sağlık sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturmaya devam edecek” dedi.

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04/01/2022 14:46