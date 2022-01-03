Omicron tüm dünyada vaka sayısını yükseltiyor

Omicron varyantıyla birlikte ABD'deki vakalar dikkat çekici oranlarda arttı. Ülkede son bir haftada günde ortalama 400 bin vaka tespit edildi.

Koronavirüs, kabineye de sıçradı.Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin, koronavirüse yakalandı.

Fransa'da bir günde 58 binden fazla yeni koronavirüs vakası kaydedildi.

Hastanelerde halen 3 bin 500'den fazlası yoğun bakımda olmak üzere 19 binin üzerinde hasta tedavi görüyor.

İngiltere'deki hastaneler alarmda

İngiltere'de hastaneler zorda. Salgın nedeniyle işe gidemeyen personel sayısı bir hafta öncesine göre yüzde 31 arttı. Aralık başına göre ise iki katına çıktı.

24 binden fazla sağlık personeli koronavirüs dolayısıyla karantinada.

Aşılamada yaş düştü

İskoçya’da 12-15 yaş arası gençlerin okula dönmeden önce ikinci koronavirüs aşısını yaptırmaları istendi.

Hindistan'da Omicron varyantıyla mücadele etmek için ülke genelinde tedbirler sıkılaştırılıyor. Aşılama kampanyasına da hız verildi

15-18 yaş grubundaki gençler aşılanmaya başladı.

Yeni tedbirler devreye girdi

Arnavutluk’ta yılbaşı için özel olarak kaldırılan gece sokağa çıkma kısıtlaması yeniden uygulamaya konuldu.

Kosova’ya girişlerde de iki doz aşı şartı getirildi.

İsrail'de Omicron varyantı sebebiyle koronavirüs vakaları arttı. 9 milyon nüfuslu ülkede, hafta sonu günlük vaka sayıları 4 bini geçti.

İsrail sağlık bakanlığı, PCR test kitlerinin tükendiğini ve ek 20 milyon test kiti sipariş ettiklerini duyurdu.

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03/01/2022 14:13