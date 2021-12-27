Omicron varyantı bulaştığından şüphelenenlere uyarı: İlk bu belirtiye bakın

Dünya genelinde endişe yaratan Omicron varyantıyla ilgili uzmanlardan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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27/12/2021

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Omicron varyantı bulaştığından şüphelenenlere uyarı: İlk bu belirtiye bakın

Corona virüsünün en çok mutasyona uğrayan türü olarak bilinen Omicron varyantıyla ilgili uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi.

Corona virüsünün önceki varyantlarında bilinen semptomlarından ziyade Omicron varyantının daha farklı belirtileri olduğuna dikkat çeken uzmanlar yeni bir belirtiye dikkat çekti.

Omicron varyantında yüzde 89 oranında karşılaşılan yeni semptomun belirleyici olduğunu belirten uzmanlar, “Omicron varyantı soğuk algınlığına daha çok benziyor” yorumunu yaptı.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Star ise, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin verilerine göre Omicron varyantında kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntının öne çıkan semptomlar olduğuna dikkat çekti. Gazete özellikle boğazda gıcık ve kaşıntıya dikkat edilmesi gerektiğini yazdı.

Öte yandan halsizlik, burun akıntısı ve hapşırma gibi belirtilerin de olduğu fakat bunların diğerlerine göre daha hafif geçtiği belirtildi.

27/12/2021 09:16
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TAGS: Omicron varyantı, Covid-19, hastalık
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Bilim insanları suçları araştıracak yapay zeka geliştiriyor

HK DÜNYA

Çin'deki bilim insanlarının suçlamaları incelemek için yapay zeka kullanan bir 'savcı' makinesi üzerinde çalıştıkları açıklandı. Araştırmacılara göre, sistem yüzde 97 doğrulukla bir suçlamada bulunabiliyor. Mahkemelerde yapay zeka (AI) dönemi mi başlıyor? Management Review'da yayımlanan bir makaleye göre, bilim insanları yüzde 97 doğruluğa ulaşan bir yapay zeka makinesi üzerinde çalışmalara devam ediyor. Makine, 2015'ten 2020'ye kadar 17 binden fazla vakadan derlenen bilgiler kullanılarak eğitildi. Yayımlanan araştırmaya göre makine, kredi kartı sahtekarlığı, hırsızlık kavga başlatma ve sorun çıkarma dahil olmak üzere Şanghay'ın en yaygın sekiz suçu için doğru bir şekilde suçlamada bulunabilir. South China Morning Post (SCMP), yapay zeka savcısının Çin'in en büyük ve en yoğun bölge savcılığı olan Şanghay Pudong Halk Savcılığı tarafından geliştirildiğini ve test edildiğini bildirdi. Gazete, sistemin bir masaüstü bilgisayarda bile çalışabileceğini kaydetti. Sistem 206 halihazırda kullanılıyor Projenin baş bilim insanı Shi Yong'a göre, sistem potansiyel olarak savcıların günlük iş yükünü omuzlayabilir ve daha zorlu görevlere odaklanmaları için onları serbest bırakabilir. Çin Bilimler Akademisi'nin büyük veri ve bilgi yönetimi laboratuvarındaki Shi ve ekibi, teknolojinin yakında daha az yaygın suçları tanıyacak ve bir şüpheliye karşı birden fazla suçlamada bulunacak kadar güçlü hale gelecek yükseltmeler yakalayacağını söyledi. SCMP, Çinli savcıların 2016 yılında yapay zeka kullanmaya başladığını belirterek, birçok avukatın artık kanıtların gücünü, tutuklama koşullarını değerlendiren ve hatta bir şüphelinin halka ne kadar tehlike teşkil ettiğini inceleyen "Sistem 206" olarak bilinen bir yapay zeka aracı kullandığını da sözlerine ekledi. Ancak araştırmacılar, mevcut tüm yapay zeka araçlarının “suçlama ve önerme cezalarının karar verme sürecine katılmadıkları” için sınırlı olduğunu belirtti.

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