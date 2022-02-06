Omicron varyantı genç nüfus ve çocuklarda daha sık görülüyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Elçin Yoldaşcan, son verilere göre Omicron varyantının geniş çapta yayıldığını ve enfeksiyon riskinin eskisinden daha yüksek olduğunu belirterek, çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalarda bu varyantın genç nüfus ve çocuklarda daha sık görüldüğünün belirtildiğini söyledi.

Omicron'un seçici olarak çocukları hedef almasının olası olmadığını belirten Yoldaşcan, “Ancak varyant çok bulaşıcı olduğu için 5-11 yaş grubunda özellikle kapalı ve toplu alanlarda olması gerektiğinden daha hızlı bir artış gösteriyor” dedi.

Yoldaşcan, genç nüfusun doğası gereği daha hareketli olduğunu söyleyerek, dolayısıyla virüsü ebeveynlerine taşıma risklerinin de arttığını belirtti.

Çocuklarda virüsün artış hızının nedenleri arasında henüz çocuklarda aşılanma oranlarının istenen düzeyde olmamasından kaynaklandığını da söyleyen Yoldaşcan, çocukların maske ve mesafeye uyum gösterme oranlarının daha düşük olması ve okul gibi topluca bir arada bulunulan ortamlarda temasın daha fazla gerçekleşmesinin de bulaş riskini arttırdığını kaydetti.

Yoldaşcan, okulların kapalı kalmasının çocukların eğitim-öğretimleri konusunda büyük kayıplara neden olacağını anımsatarak, okulların açık tutulması için hem toplumun hem de yetkililerin hastalıktan koruyucu tüm uygulamaları tam olarak yapması gerektiğinin altını çizdi.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Avrupa İlaç Kurumu (EMA) gibi yetkili kuruluşların 5-11 yaş grubunun Covid-19 aşısına onay verdiğini ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) de 5 yaş üzerine BioNTech aşının yapılmasının güvenli olduğunu önerdiğini aktaran Yoldaşcan, İsrail, ABD, Kanada, İtalya gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülke 5-11 yaş grubundaki çocuklara aşılamanın başladığını söyledi.

Yoldaşcan, çocuklara aşının yetişkinler için verildiği dozdan daha düşük dozlarının verildiğini de aktararak, “BioNTech aşının 10 mikrogramlık dozu için onay aldı. Bu doz 12 yaş üstüne verilen dozun üçte birine denk geliyor” ifadesini kullandı.

ABD Hastalık Kontrol-Önleme Merkezi’nin 3 Kasım-19 Aralık 2021 tarihleri arasında BioNTech aşısı olan 5-11 yaş grubu verilerini incelediğini belirten Yoldaşcan, çocuklarda ikinci dozdan sonra aşının uygulandığı yerde sadece ağrı, halsizlik, baş ağrısı gibi hafif yan etkiler görüldüğünü kaydetti.

Yoldaşcan, aşılar ve önlemler açısından toplumun her kesiminin sorumluluk alması gerektiğinin altını çizerek, “Sadece çocukların aşılanması ile çocuklara bu sorumluluğu yüklemek, bunu pandemiden çıkış olarak görmek doğru olmaz” dedi.

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06/02/2022 10:33