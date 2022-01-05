Omicron varyantı ile pandeminin sonu mu geliyor?

Farklı ülkelerde yapılan bir dizi yeni çalışma, Covid-19’un Omicron varyantının pandeminin sonu olabileceğini gösterdi. Dünya genelinde vaka sayıları rekor seviyeye yükselirken, ciddi vakaların ve hastaneye kaldırılanların sayısı değişmedi. Bu durum, bazı bilim insanlarının söylediğine, pandeminin yeni ve daha az endişe verici bir bölümüne girdiğimize işaret ediyor. ABD'li immünolog Monica Gandhi, “Artık tamamen farklı bir aşamadayız. Corona virüs her zaman bizimle olacak, ama Omicron varyantının toplumsal bağışıklığı sağlayarak pandemiyi bastırması mümkün olabilir” diye konuştu.

Omicron varyantı Güney Afrika'da bir aydan biraz daha uzun bir süre önce keşfedildi ve uzmanlar, iyimser durumun değişmesi için hala bol zaman olduğuna dikkat çekiyor.

Ancak, yakın zamanda yapılan yaklaşık 10 çalışmadan elde edilen veriler, yaygın bağışıklığın ve sayısız mutasyonun bir kombinasyonunun, önceki varyantlardan çok daha az şiddetli hastalığa neden olan bir virüsle sonuçlandığını gösteriyor.

OMİCRON NEDENİYLE HASTANEYE BAŞVURANLARIN SAYISI YÜZDE 73 DAHA AZ

Güney Afrika'da yapılan farklı bir çalışma, Omicron varyantının baskın olduğu dördüncü dalgası sırasında hastaneye başvuran hastaların, Delta varyantının baskın üçüncü dalga sırasında kabul edilen hastalara göre ciddi hastalığa sahip olma olasılığının yüzde 73 daha az olduğunu buldu.

Cape Town Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Wendy Burgers, "Hastaneye yatışlar ve vakalar birbirinden ayrıldığına göre veriler oldukça sağlam" dedi.

Diğer taraftan başlangıçta, Omicron’a ilişkin endişelerin çoğu,, varyantın birçoğu virüsün konakçı hücreleri istila etmesine yardımcı olmaktan sorumlu olan parçası olan başak proteini üzerinde bulunan çok sayıda mutasyondan kaynaklanıyordu.

İlk verilerin gösterdiğine göre, bu mutasyonlar, virüsün yalnızca aşılanmamış insanları kolayca enfekte etmesine değil, aynı zamanda hem önceki enfeksiyonlardan hem de aşılardan gelen antikor tepkilerinden kaçmasına izin verdi. Ancak esas soru, ilk savunma hatlarını geçtikten sonra Omicron'un nasıl ilerleyeceğiydi.

ÖNEMLİ GÖSTERGELERDEN BİRİ AKCİĞERLERİ DAHA AZ İLERLEMESİ

Omicron varyantını önceki Covid-19 dalgalarından daha az öldürücü veya şiddetli yapan birkaç faktör var gibi görünüyor. Bu faktörlerden biri ise, Omicron’un akciğerleri enfekte etme olasılığının corona virüsün diğer varyantlara göre daha düşük olması. Covid-19 enfeksiyonları tipik olarak burunda başlıyor ve boğaza yayıluyor. Hafif bir enfeksiyon, üst solunum yolundan daha fazla ilerlemez, ancak virüs akciğerlere ulaşırsa, genellikle daha şiddetli semptomlar ortaya çıkar.

Ancak, geçen hafta yapılan beş ayrı çalışma, varyantın akciğerleri önceki varyantlar kadar kolay enfekte etmediğini gösterdi. Japon ve Amerikalı bilim insanlarından oluşan büyük bir konsorsiyum tarafından çevrimiçi ön baskı olarak yayınlanan bir çalışmada, omicron ile enfekte hamster ve fareler, önceki varyantlarla enfekte olanlardan çok daha az akciğer hasarı yaşadı ve ölme olasılıkları daha düşüktü.

Belçika'da yapılan bir başka araştırma, virüsün önceki yinelemelerinde özellikle şiddetli hastalık yaşadığı bilinen Suriye hamsterlarında da benzer sonuçlar buldu.

CORONA VİRÜS İNSAN HÜCRELERİNE GİRMEK İÇİN DAHA ÖNCE İKİ YOL KULLANIYORDU

Konuya ilişkin açıklama yapan Burgers, bu değişikliğin virüsün anatomisinin nasıl değiştiğiyle ilgili olduğunu açıkladı:

"Corona virüs daha önce hücrelere girmek için iki farklı yol kullanıyordu ve şimdi başak proteinindeki tüm değişiklikler nedeniyle bu yollardan birini tercih ediyor. Akciğerlerden ziyade üst solunum yollarını enfekte ediyor gibi görünüyor."

B VE T HÜCRELERİ BAĞIŞIKLIĞINDAN KAÇAMIYOR

Burgers, bunun daha az şiddetli enfeksiyon anlamına gelebileceğini, ancak virüsün daha kolay yayılabileceği üst solunum yollarında daha sık çoğaldığı için daha fazla bulaşıcılık anlamına gelebileceğini aktardı.

Öte yandan Omicron, antikorların saldırılarından kaçınmada iyi olsa da, son çalışmalar, aşıların ikinci savunmalarından ve önceki enfeksiyonlardan kaçınmada çok daha az başarılı olduğunu gösterdi: T hücreleri ve B hücreleri.

T-hücreleri, antikorlar enfeksiyonu önleyemezse, vücudun hücrelerine girdiğinde bir virüse saldırmaktan sorumlu bağışıklık hücrelerini oluşturuyor. Burgers ve meslektaşları tarafından yakın zamanda yapılan bir çalışmada, bilim insanları virüsün önceki varyantlarına kıyasla T hücre yanıtının yaklaşık yüzde 70-80'inin korunduğunu göstermek için Covid-19 hastalarından alınan beyaz kan hücrelerini kullandı.

Son olarak Gandhi, vaka sayıları rekorlara ulaşıyor olsa da, Omicron'un yüksek bulaşıcılık ve hafif enfeksiyon kombinasyonunun sonun başlangıcına işaret edebileceğini umduğunu söyledi. Gandhi, geçen hafta Hong Kong'da yapılan ve Omicron ile enfekte olmuş aşılı hastaların virüsün diğer versiyonlarına karşı da güçlü bağışıklık tepkileri oluşturduğunu gösteren başka bir araştırmaya işaret ederek, “Umarım bu varyant nüfusta derin bir bağışıklık yaratır ve pandemiyi bitirir” dedi.

Bu habere tepkiniz:



05/01/2022 09:30