Omicron varyantından Avrupa'da ilk ölüm

Yeni koronavirüs varyantı tüm dünyaya hızla yayılırken, İngiltere'de hastanede tedavi gören bir hastanın hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Sky News'un haberine göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Omicron varyantı nedeniyle ülkede ilk can kaybının tespit edildiğini açıkladı.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Johnson, "Üzülerek söylüyorum ki, en az bir hasta Omicron nedeniyle hayatını kaybetti. Bunun virüsün daha hafif bir versiyonu olduğu fikrini bir kenara koyup, yayılma hızına odaklanmamız lazım" diye konuştu.

Bu habere tepkiniz:



13/12/2021 16:21