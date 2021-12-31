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Omicron'da müthiş haber!

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31/12/2021

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Omicron'da müthiş haber!

Koronavirüsle ilgili araştırma yapan ABD'li bilim insanları, Omicron varyantını bloke eden antikorları tespit etti. Dünyayı heyecanlandıran buluş ile yeni aşı ve tedavilerin önü açılabilir.

Omicron bir çok ülkede baskın varyant haline gelirken koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Bilim insanlarının bulunduğu ilk günden beri Omicron'la ilgili sürdürdüğü çalışmalar sonunda meyvesini verdi.

OMİCRON'U YOK EDEN ANTİKOR BULUNDU

ABD’deki Washington Üniversitesi liderliğinde araştırıma yapan bir grup bilim insanı Omicron varyantını etkisiz hale getiren antikorlar tespit etti. Söz konusu antikorlar, virüsün mutasyona uğradıkça değişmeyen alanlarını hedef alıyor.

 

31/12/2021 15:12
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TAGS: Omicron’da müthiş haber!
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