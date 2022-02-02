Omicron’la daha da yaygınlaşan tehlike: Covid Utancı

Hepimiz pandemi sırasında ekstra önlemler alan birilerini tanıyoruz. Seyahat etmekten, büyük toplantılardan hatta arkadaşlarından ve ailesinden uzak durarak dikkatli davranan pek çok insan, Covid pozitif olduktan sonra suçluluk ve utanç duymaya başladı.

Pandeminin başında önemsediğimiz şey ‘evde kalmak’ idi. Aile üyeleriniz harici diğer kişilerle teması azaltarak riski mümkün olduğunca azaltıyorduk. Bu nedenle de hala seyahat eden, kalabalık toplantılara katılan kişileri gördüğümüzde dikkatli olmadıklarını ve virüsün yayılmasına katkıda bulunduklarını düşünüyorduk. Bu düşünce kalıbı yeni varyantlar ortaya çıksa da devam etti. Bu sebeple de otomatik olarak Covid enfekte olan kişilerin kuralları hiçe saydığı ve pervasız olduğu varsayılıyor.

Vakaların dünya çapında rekor seviyelere ulaşmasıyla Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de artık kendini çok koruyan insanların bile virüse yakalanmasının muhtemel olduğu konusunda uyarıyor. Son zamanlardaki artış sırasında testi pozitif çıkan pek çok insan için virüs, çok sayıda sorun ile birlikte tatsız bir duyguyu daha körüklüyor: Utanç…

ABD’de 30’lu yaşlarında bir yüksek lisans öğrencisi olan Aline, iki yıldır kendini koronavirüse karşı özenle koruyor. Aşılarını da tam olduktan sonra, Atlanta’ya gerçekleştireceği bir seyahat öncesi yaptığı test onu çok şaşırttı. Testi pozitif çıkmış, yani virüse yakalanmıştı.

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02/02/2022 15:51