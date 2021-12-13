Omicron’u 2 saate tespit edebilen kit geliştirildi

Hindistan’da uzmanlar, Omicron mutasyonunu 2 saatte tespit edebilen bir test kiti geliştirdiklerini duyurdu.

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13/12/2021

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Omicron’u 2 saate tespit edebilen kit geliştirildi

Hindistan’ın Dibrugarh şehrinde, Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi’ne (ICMR) bağlı Bölgesel Tıbbi Araştırma Merkezi’nden (RMRC) uzmanlar, Omicron mutasyonunu 2 saat içerisinde tespit eden bir test kiti geliştirdi.

Araştırma grubunun lideri Dr. Biswajit Borkakoty test kitiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Dibrugarh’daki ICMR ve RMRC, Kovid-19’un yeni mutasyonu Omicron’un tespiti için hidroliz prob tabanlı ve gerçek zamanlı RT-PCR testi geliştirdi. Bununla birlikte artık yeni mutasyon 2 saat içinde tespit edilebilecek” ifadelerine yer verdi.

Kasım ayından beri üzerinde çalışılan test kitinde şu ana kadar bin hasta numunesi test edildi.

Kitin lisanslama süreci devam ederken, önümüzdeki haftalarda laboratuvarlarda satışa sunulması bekleniyor.

13/12/2021 11:14
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TAGS: Omicron varyantı, Covid-19, hastalık
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