Omicron'u etkisiz hale getiren keşfi duyurdular!

Omicron bir çok ülkede baskın varyant haline gelirken Koronavirüs tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Bilim insanlarının bulunduğu ilk günden beri Omicron'la ilgili sürdürdüğü çalışmalar sonunda meyvesini verdi.

OMİCRON'U YOK EDEN ANTİKOR BULUNDU

ABD’deki Washington Üniversitesi liderliğinde araştırıma yapan bir grup bilim insanı Omicron varyantını etkisiz hale getiren antikorlar tespit etti. Söz konusu antikorlar, virüsün mutasyona uğradıkça değişmeyen alanlarını hedef alıyor.

Araştırma ekibi daha önce enfekte olmuş veya aşılanmış kişilerden antikorlar aldı ve yeni varyantı nötralize etme yeteneğini koruyan 4 antikor sınıfı belirledi.

YENİ AŞI VE TEDAVİLERİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

The Nature dergisinde yayınlanan araştırma yeni aşıların ve antikor tedavilerinin tasarlanmasına yardımcı olabilir ve potansiyel olarak sadece Omicron'a karşı değil, gelecekte ortaya çıkabilecek diğer varyantlara karşı da etkili olabilir.

Bu habere tepkiniz:



31/12/2021 12:20