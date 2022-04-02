Omicron’un bir yeni belirtisi daha ortaya çıktı

Birleşik Krallık'ta kullanılan ve pandeminin seyrini, virüsün etkilerini kayıt altına alan ZOE Covid Semptom Çalışma Uygulaması'nda son dönemde yaygınlaşan, şaşırtıcı bir belirti ortaya çıktı: Kulak çınlaması.

Omicron’un bir işareti olarak ortaya çıkan kulak çınlaması en sık bildirilen ilk 20 semptom arasına girdi. Uygulamayı kullanan hastalar, kulak çınlamasının Omicron’u kaptıktan sonra yaşadıkları bir şey olduğunu belirtti. Bu raporların ardından ZOE Covid Takip Uygulaması, semptomu her hafta yayınlanan ve en sık bildirilen 20 semptom arasına ekledi.

Geçmişte Omicron vakalarında kulak ağrısı görülmüştü, ancak ancak şu an elde edilen raporlara göre belirti, başlangıçta düşünülenden daha yaygın hale geldi.

TAM AŞILI KİŞİLERDE DE GÖRÜLEBİLİYOR

Geçen yıl, Stanford Üniversitesi uzmanlarından oluşan bir ekip ve Dr Konstantina Stankoviç tarafından yapılan bir araştırma, Omicron varyantının kulakta sorunlara neden olabileceğini bulmuştu. Çalışma, enfeksiyon geçtikten sonra da devam edebilen şiddetli kulak ağrısı, kulak uyuşması ve hatta geçici işitme kaybı gibi semptomlar olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Dr Stankoviç ayrıca bu semptomların tam aşılı kişilerde de görülebileceğini ortaya koydu. Dr Stankoviç şunları söyledi: “Ağrı genellikle kulak çınlaması ile ilişkilendirilir. Şaşırtıcı bir şekilde, bu semptomlar, daha nadir olmakla birlikte, tam aşılanmış hastalarda da ortaya çıkabilir.”

Ayrıca işitme kaybı, kulak çınlaması ve baş dönmesi olanlara bu semptomları göz ardı etmemelerini ve test yaptırmalarını tavsiye etti.

Bu habere tepkiniz:



02/04/2022 15:24