Omicron'un bulaşma oranı ne kadar? Fransız bilim insanlarından yeni araştırma

Fransa’da yapılan yeni bir çalışma Covid-19’un Omicron varyantının, Delta varyatına göre yüzde 105 oranında daha hızlı yayıldığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar, varyanta özgü tarama testlerini ve eksiksiz genom dizilimini kullanarak çeşitli istatiksel modeller oluşturdu.

Bilim insanları, bulgularını 2022'nin başlarında Fransız hastanelerinde yoğun bakım ünitesi doluluk oranlarıyla karşılaştırdı.

Bununla birlikte, 26 Kasım 2021'de Omicron (B.1.1.529) varyantı ilk olarak Güney Afrika'da tespit edildi. Yapılan ilk çalışmalar, önceden baskın olan Delta varyantı ile karşılaştırıldığında, Omicron'un daha yüksek bir bulaşma hızına, bağışıklıktan kaçınma potansiyeline ve daha hafif hastalığa neden olduğunu gösterdi.

130 BİN KİŞİNİN VERİLERİ İNCELEDİ

medRxiv’te ön baskı olarak yayınlanan yeni çalışmada, 131 bin 478 kişinin PCR testinde gözlemlenen corona virüsün başak proteinindeki üç mutasyon incelendi.

Bu mutasyonlar, sırasıyla mutasyon A, mutasyon B ve mutasyon C olarak adlandırılan E484K, E484Q ve L452R'yi içeriyordu. Araştırmacılar A0B0C1'i Delta varyant enfeksiyonlarına atıfta bulunmak için, A0B0C0'ı Alfa veya Omicron varyant enfeksiyonlarına veya atalarından kalma bir soya atıfta bulunmak için ve A1B0C0'ı Beta veya Gama varyant enfeksiyonlarına atıfta bulunmak için kullandı.

Sonuçlarda, gençlerde Omicron varyantı ile ilişkilendirilen A0B0C0 enfeksiyonlarının, A0B0C1 enfeksiyonlarına göre daha yaygın olduğu görüldü. Aynı zamanda araştırmacılar, yeni vaka sayılarının arttığı Fransız şehirlerinde bu enfeksiyonlarda önemli artışlar buldu.

Çalışmanın yazarları, ardından 21 günlük bir süre boyunca A0B0C0 enfeksiyonlarının A0B0C1 enfeksiyonlarına göre bulaşma oranını değerlendirdi.

Araştırmanın bulguları, dünyadaki diğer ülkelerde gözlemlenenler ile tutarlı olarak Fransa'da Omicron varyant enfeksiyonlarının hızlı bir şekilde yükseldiğini gösterdi.

Araştırmacılar, A0B0C0 testlerinin artan bir bölümünün, tüm pozitif örneklerde varyanta özgü tarama testlerini bazı örneklerde tam genom dizilimi ile birleştirerek Omicron varyantının yayılmasına karşılık geldiğini söyledi.

AŞI OLMA ÇAĞRISI

Bu durumdan yola çıkan bilim insanları, Omicron varyantının Delta’ya göre yüzde 105 oranında daha hızlı yayıldığını hesapladıklarını bildirdi.

Uzmanlar, oldukça hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle yaşlıları ve önceden sağlık sorunları olan kişileri korumak için aşılamanın çok önemli olduğunu belirterek maske ve sosyal mesafe önlemlerine uyulması gerektiğini bildirdi.

"DAHA BULAŞICI ANCAK DAHA AZ CİDDİ HASTALIĞA NEDEN OLUYOR"

Öte yandan, Omicron varyantını önceki Covid-19 dalgalarından daha az öldürücü veya şiddetli yapan birkaç faktör bulunuyor. Bu faktörlerden biri ise Omicron’un akciğerleri enfekte etme olasılığının corona virüsün diğer varyantlarına göre daha düşük olması. Covid-19 enfeksiyonları tipik olarak burunda başlıyor ve boğaza yayılıyor. Hafif bir enfeksiyon, üst solunum yolundan daha fazla ilerlemiyor ancak virüs akciğerlere ulaşırsa genellikle daha şiddetli semptomlar ortaya çıkıyor.

Geçen hafta yapılan beş ayrı çalışma, varyantın akciğerleri önceki varyantlar kadar kolay enfekte etmediğini gösterdi. Japon ve Amerikalı bilim insanlarından oluşan büyük bir konsorsiyum tarafından çevrimiçi ön baskı olarak yayınlanan bir çalışmada, Omicron ile enfekte hamster ve fareler, önceki varyantlarla enfekte olanlardan çok daha az akciğer hasarı yaşadı ve ölme olasılıkları daha düşüktü.

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06/01/2022 16:43