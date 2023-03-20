OMO orman açısından daha kötü bir noktaya gelindiğini savundu

Orman Mühendisleri Odası, ormanların korunması ve geliştirilmesi noktasında bir yıl öncesine göre daha kötü bir noktaya gelindiğini savundu.

OMO Başkanı Ahmet İyigün, Dünya Ormancılık Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Son değerlendirme toplantımızda geçtiğimiz yıl dikkat çektiğimiz konuları inceledik. Geçen bir yıl içinde hiçbir şey değişmediğini bugün daha kötü bir duruma getirildiğimizi gördük” ifadeleri kullanıldı.

Oda tarafından yapılan eski uyarılara da dikkat çeken İyigün, talep etmelerine rağmen, 2023’te orman zararlıları ile mücadele için bütçede yeterli kaynak ayrılmadığını kaydetti.

Orman yangınları konusunda da Oda olarak “profesyonel bir yangınla mücadele organizasyonu” oluşturulmasını talep etmelerine rağmen oluşturulmadığını ve 21 Haziran’da başlayan Mersinlik yangınında eksikliğinin görüldüğünü belirten İyigün, Orman arazilerinin “usulsüz” bir şekilde kiralanmasının durdurulması ve bu arazilerin ağaçlandırılmasını talep etmelerine karşın bazı arazilerin, orman arazisi kapsamından çıkartılarak turizm amaçlı kiralanması için Bakanlar Kurulunda karar üretildiğini iddia etti.

İyigün, Orman Dairesi Kuruluş ve Teşkilat Yasasının revize edilmesini ve eksik olan kadroların doldurulmasını da talep ettiklerini, kadroların doldurulması için münhal açıldığını ancak Teşkilat Yasası revize edilmediğinden sorun yaşandığı ve münhalin iptal edildiğini kaydetti.

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20/03/2023 13:04