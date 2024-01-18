Omonia forması ile ilk maçına çıktı

Küçük Kaymaklı alt yapısında futbola başlayan, uzun süredir Güney Kıbrıs’ta Omonia alt yapısında forma giyen Tahsin Özler, bu akşam ilk kez A takım forması ile sahaya çıktı.

KOP Federasyon Kupası’nda Omonia’nın Digenis İpsona’yı 3-0 yendiği maçta ikinci yarı sahaya çıkan Tahsin Özler, uzun bir aradan sonra KOP’ta forma giyen Kıbrıslı Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı.

Tahsin Özler, Küçük Kaymaklı forması ile efsaneleşen Halil Özler’in (Litbarski) oğlu…

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