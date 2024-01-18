Omonia forması ile ilk maçına çıktı

ads ads ads ads
18/01/2024

ads
Omonia forması ile ilk maçına çıktı

Küçük Kaymaklı alt yapısında futbola başlayan, uzun süredir Güney Kıbrıs’ta Omonia alt yapısında forma giyen Tahsin Özler, bu akşam ilk kez A takım forması ile sahaya çıktı.
KOP Federasyon Kupası’nda Omonia’nın Digenis İpsona’yı 3-0 yendiği  maçta ikinci yarı sahaya çıkan Tahsin Özler, uzun bir aradan sonra KOP’ta forma giyen Kıbrıslı Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı.
Tahsin Özler, Küçük Kaymaklı forması ile efsaneleşen Halil Özler’in (Litbarski) oğlu…

18/01/2024 21:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Omonia forması ile ilk maçına çıktı
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.