Omonia ve AEK Larnaka, Avrupa Ligi grupları eşiğinde

UEFA'nın kulüpler düzeyinde iki numaralı organizasyonu olan Avrupa Ligi play off turu ilk maçlarında Güney Kıbrıs takımları Omonia ile AEK Larnaka deplasman galibiyetleriyle önemli avantaj elde ettiler.

Avrupa Ligi gruplarına kalma adına oynanan play off maçlarında Omonia deplasmanda Belçika ekibi Gent'i 2-0 mağlup ederek rövanş için önemli avantaj elde etti.



Güney Kıbrıs'ın Avrupa Ligindeki diğer temsilcisi AEK Larnaka da Ukrayna ekibi SC Dnipro'yu deplasmanda 2-1'lik skorla geçerek önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçı için avantajı eline geçirdi.



Yunanistan ekibi Olympiakos ile eşleşen Apollon Limasol da sahasındaki ilk maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Avrupa Ligi play off rövanş maçları 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak ve gruplara kalan takımlar belirlenecek.

Fenerbahçe ile karşılaşabilirler

Austria Wien deplasman galibiyetiyle avantaj elde eden Fenerbahçe play offu geçerse, Güney Kıbrıs'ın üç temsilcisinin turu geçmesi halinde Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaşma ihtimalleri bulunuyor.

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19/08/2022 16:10