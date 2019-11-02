ad

“Omorfo Belgeseli’nin” İlk Gösterimi Yapıldı

“Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü”nün hazırladığı “Omorfo Belgeseli’nin” ilk gösterimi perşembe akşamı Güzelyurt’ta GÜKAD Lokali’nde gerçekleştirildi.  

ads
02/11/2019
HK

ads
“Omorfo Belgeseli’nin” İlk Gösterimi Yapıldı

“Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü”nün hazırladığı “Omorfo Belgeseli’nin” ilk gösterimi perşembe akşamı Güzelyurt’ta GÜKAD Lokali’nde gerçekleştirildi.  

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1974 yılı öncesinde bölgede yaşayan Kıbrıslı Türklerle yapılan söyleşilerden oluşan belgeselde, “1974 öncesinde Omorfo nasıldı?”, “Komşuluk ilişkileri ne durumdaydı?”, “Hangi işlerle uğraşılırdı?”, “Eğitim ne durumdaydı?”, “İnsanlar geçinmek için ne yapardı?”, “Eğlence anlayışı neydi?”  vb. sorulara verilen cevaplarla  “1974 öncesi Omorfosu”na ışık tutuluyor.

02/11/2019 13:36
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Omorfo Belgeseli, Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK YAŞAM

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.