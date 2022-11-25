Gülten Özyakup SEZGİN

Lefkoşa’da 1932 yılında doğan Kemal Köse, 1980 yılından 2017 yılına kadar Lefkoşa Mevlevi Tekke Sokak’taki işyerinde bisikletçi olarak emek verdi.

Köse, 1952’de kendi dükkânını Girne Caddesi’nde Bozkurt matbaasının olduğu yerde açtı. Köse, dükkânını Mevlevi Tekkesi Sokağı’na 1977’de taşıdı. Köse, 2017 yılında vefatına kadar mesleğine devam etti.

Lefkoşa’nın simge isimlerinden, ömrünü bisiklet tamirciliğine adamış bir isim Kemal Köse…

Lefkoşa’da 75 yıl bisiklet tamirciliği yaptı…

Bisiklet denince ilk akla gelen isimlerdendi Kemal Köse… Şehit çocuğu, mücahit, zanaatkâr bir isim… İsmi 80 kuruşluk posta pulunda yer alıyor, ömrünü işine adamış bir kişi…

1932 Lefkoşa doğumlu olan Kemal Köse, 1980 yılından bugüne Lefkoşa Mevlevi Tekke Sokak’taki işyerinde bisikletçi olarak emek verdi.

Kemal Köse, çoban bir ailenin evladı olarak 10 Aralık 1932’de Lefkoşa’da doğdu. Akkavuk Mahallesi'nde büyüdü. 10 kardeşin beşinci çocuğu olan Köse, ilkokulu Haydarpaşa İlkokulu’nda okudu. Köse, 1942 yılında Sarayönü’nde bisikletçi Ahmet Eyyam’ın yanında çırak olarak meslek hayatına başladı. Köse, hem okula gidiyor hem de çırak olarak çalışıyordu.

Gençlik Gücü’nde futbol oynadı

1944’de ilkokuldan mezun olduktan sonra bisikletçi Mehmet Şakir (Şakir Usta)’nın yanında da 10 yıl çalışan Köse, çıraklık yıllarında 5 yıl Gençlik Gücü’nde futbol oynadı.

Köse, aynı zamanda Gençlik Gücü’nü kuranlardan biriydi.

Kemal Köse, 1952’de ustanın yanından ayrılmış ve kendi dükkânını Girne Caddesi’nde Bozkurt matbaası yapılan yerde Çerkez’in yanında açtı.

Kemal Köse, 8 yıl sonra 1960’da Cumhuriyet’in kurulmasıyla Bozkurt Gazetesi’nin karşısına geçmiş 1962’de Sarayönü’ne bugün İslam Bankası olan yerde dükkân kiralamış ve bisikletçiliğe orada devam etmişti.

Sonradan orası yıkılınca dükkânını bugünkü yerine yani Mevlevi Tekkesi Sokağı’na 1977’de taşıdı. Köse, 2017 yılında vefatına kadar mesleğine devam etti.

Kemal Köse, 1957’de Ayşe Köse’yle Balıkesir köyünde nişan oldu, 1958’de de Lefkoşa’da evlendi.

Kemal Köse, 1963-1974 döneminde 12 yıl TMT’de mücahitlik ve askerlik görevini yaptı. Birinci ve ikinci Barış Harekâtı’na da katıldı. 1974’de iplik fabrikasına ilk bayrağı Kemal Köse çekti.

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25/11/2022 17:00