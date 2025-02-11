Ömür uzatan bir numaralı egzersiz

Hareketsiz yaşam tarzı; kardiyovasküler hastalık, diyabet, obezite, hipertansiyon, osteoporoz, lipid bozuklukları, hormonal dengesizlik, depresyon ve anksiyete gibi pek çok ciddi sağlık sorununa zemin hazırlıyor. Düzenli egzersizin, kronik hastalıkların riskini azaltarak uzun yaşamın kapılarını araladığını ifade eden uzmanlar, özellikle squat yapmanın, genel sağlık üzerinde çeşitli faydalar sağladığını açıkladı.

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11/02/2025

Ömür uzatan bir numaralı egzersiz

Yaklaşık 35 yaşından sonra kas kütlesinde ve gücünde kademeli bir azalma görülse de, uzmanlar bu durumu yavaşlatmanın basit bir yolu olduğunu öne sürüyor.

ABD'li bilim insanları, evde de kolaylıkla yapılabilecek squat egzersizinin çeşitli hastalıkların riskini azaltarak, ömrü uzattığını bildirdi.

Squat hareketi sayesinde kalça, bacaklar ve sırt başta olmak üzere pek çok kas grubu çalışmaya başlıyor. Bu da günlük aktivitelerin kolaylıkla yapılmasını sağlayarak, kişinin zinde kalmasına yardımcı oluyor.

Fitness yazarı Denise Austin, düzenli squat'ın eklemleri koruduğunu ve dengeyi iyileştirdiğini de ifade etti.

Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayınlanan başka bir araştırmada, çömelme benzeri hareketlerin kolaylıkla yapılmasının, uzun yaşamın göstergesi olduğu ortaya konmuştu.

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TAGS: egzersiz, sağlık, haber
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