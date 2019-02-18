Omurilik yaralanmalarında umut veren çalışma

Japonya’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir heyet, Keio Üniversitesi Profesörleri Dr. Hideyuki Okano ve Dr. Masaya Nakamura liderliğindeki bir ekip tarafından omurilik yaralanmalarının tedavisine dair yürütülecek klinik çalışmayı onayladı.



Yetişkin insan hücrelerinin yeniden programlanmasıyla oluşturulan ve herhangi bir vücut dokusunda çoğalma potansiyeline sahip olan iPS hücrelerini kullanacak olan ekip, omuriliklerinde zarar meydana geldikten sonra uzuvlarında hareket kaybı meydana gelmiş dört hastanın her birine yaklaşık iki milyon iPS türevi hücre nakledecek. Uzuv hareketini geri kazanmak üzere hücrelerin nöronlara dönüşeceğini uman ekibin klinik çalışmasında, tedavinin güvenliğini ve etkinliğini onaylamak bir yıl sürecek. Bilim insanları, bu yıl ilk hastayı tedavi etmeyi amaçlıyor.



OMURİLİK ZEDELENMESİNİN HENÜZ ETKİN TEDAVİSİ YOK



Japonya'da her yıl yaklaşık 5 bin kişi trafik kazaları benzeri nedenlerden kaynaklı omurilik zedelenmesi yaşıyor. Yapılacak klinik çalışmanın, henüz etkin tedavisi bulunmayan omurilik zedelenmeleri için umut olması bekleniyor.