Ömürlü’den Dünya Astsubaylar Günü Mesajı

Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, Dünya Astsubaylar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ömürlü’nün açıklaması şöyle:

“K.T.B.K.Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yapan astsubaylarımızın ve emeklilerimizin, Dünya Astsubaylar Günü’nün 9’uncu yıldönümünü ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’nin 37.nci Kuruluş yıldönümünü kutlar, aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu güzel günler diler, gazilerimize şükranlarımızı sunar, aramızdan ayrılanları rahmetle anarız”

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16/10/2021 15:34