Ömürsel anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Cemal Ömürsel Taekwondo Karate Budo Şampiyonası yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin başkanlığında Anna Tüysüz ve federasyon hakemlerinden oluşan hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

BAYANLAR HYONG SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Bermet Kardybaeva 2. Aybike Kardybaeva

2.Kategori: 1. Zehra Bilge Bayram 2. Zehra Naz Ağan

3.Kategori: 1. Melek Ünver 2. Ayşen Akfırat

4.Katagori: 1. Leyla Zeynep Akfırat 2. Elif Yılmaz

5.Kategori: 1. Alenia Belen 2. Hayriye Yetek

6.Kategori: 1. Daria Shymushevska 2. Miray Mafratoğlu

7.Kategori: 1. Sümeyye Eylül Akfırat 2. Tuvana Yeleğen

8.Kategori: 1. Utku Kavin Yeleğen 2. Emine Şahin

ERKEKLER HYONG SONUÇLARI

1.Katagori: 1. Mustafa Zana Bayram 2. Doğu Göktürk Yeleğen

2.Katagori: 1. Bekir Sov 2. Aslan Kuzey 3. İbrahim Tutaman

3.Katagori: 1. Demir Arsuan 2. Yiğit Ali Yılmaz

4.Katagori: 1. Muhammet Mustafa Mertgenç 2. Yusuf Tuğra Mertgenç

5.Katagori: 1. Mustafa Hüseyin