Ömürsel anısına yarıştılar

Federasyonun merhum yönetim kurulu üyesi Cemal Ömürsel anısına geleneksel olarak düzenlenen müsabakalar dün gerçekleşti

ads ads ads ads
30/08/2022

ads
ads
Ömürsel anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen Cemal Ömürsel  Taekwondo Karate Martıalarts (Kurash-Wushu-Muaythai) Zor Haraketler   Müsabakaları  Girne'de Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde  dün (PAZARTESİ) yapıldı.

Anısına her yıl müsabaka düzenlenen Federasyon merhum Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Ömürsel müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerini Federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen  federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken yarışmaları Master Öykü Ergin, Hakem Ana tüysüz ve namzet hakemler yönetti.

Yoğun ilginin olduğu zor hareketler disiplininde  katagorilerinde birinci olanlar şöyle:

 

Bayanlar zor hareketler

1.Kategori:      1.Zehra Keskin

2.Kategori:      1.Zehra Naz Ağan

3.Kategori:      1.Gülşah Erfinike

4.Kategori:      1.Süheyla Bölükbaşı

5.Kategori:      1.Spellena Gankama

6.Kategori:      1.Elif Baştaş

7.Kategori:      1.Karmen Küçük

8.Kategori:      1.Defne Karam

9.Kategori:      1.Anastasia Korsunov  

10.Kategori:    1.Wen Li Zhang

11.Kategori:    1.Dua Zaman

12.Katagori:    1.Enise Püstüllü

13.Katagori:    1.Derin Sulo

14.Katagori:    1Nedime Su Darendeli

 

Erkekler zor hareketler

1.Kategori:      1.Daniel Hüroğlu

2.Kategori:      1.Arda Altuntaş

3.Kategori:      1.Oğulcan Doğan

4.Kategori:      1.Bateu Yumaga

5.Kategori:      1.Cem Akel

6.Kategori:      1.Efe Tosun

7.Kategori:      1.Sam Norozi

8.Kategori:      1.Mehmet Çulama

9.katagori:       1.Paşa Cenker Özgün

10.katagori:     1.Baraka  Ilunga

11.katagori:     1.Aptullah Baştaş

12.Katagori:    1.Barış Erfinke

12. Katagori:   1. Daniel Korshunov

13.Katagori:    1.Emrullah Baştaş

14. Katagori:   1. Ahmet Faruk Kocabaş

15. Katagori,: 1.Çetin Çiftsüren

30/08/2022 13:00
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.