Ömürsel anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen Cemal Ömürsel Taekwondo Karate Martıalarts (Kurash-Wushu-Muaythai) Zor Haraketler Müsabakaları Girne'de Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde dün (PAZARTESİ) yapıldı.

Anısına her yıl müsabaka düzenlenen Federasyon merhum Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Ömürsel müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerini Federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen federasyon, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken yarışmaları Master Öykü Ergin, Hakem Ana tüysüz ve namzet hakemler yönetti.

Yoğun ilginin olduğu zor hareketler disiplininde katagorilerinde birinci olanlar şöyle:

Bayanlar zor hareketler

1.Kategori: 1.Zehra Keskin

2.Kategori: 1.Zehra Naz Ağan

3.Kategori: 1.Gülşah Erfinike

4.Kategori: 1.Süheyla Bölükbaşı

5.Kategori: 1.Spellena Gankama

6.Kategori: 1.Elif Baştaş

7.Kategori: 1.Karmen Küçük

8.Kategori: 1.Defne Karam

9.Kategori: 1.Anastasia Korsunov

10.Kategori: 1.Wen Li Zhang

11.Kategori: 1.Dua Zaman

12.Katagori: 1.Enise Püstüllü

13.Katagori: 1.Derin Sulo

14.Katagori: 1Nedime Su Darendeli

Erkekler zor hareketler

1.Kategori: 1.Daniel Hüroğlu

2.Kategori: 1.Arda Altuntaş

3.Kategori: 1.Oğulcan Doğan

4.Kategori: 1.Bateu Yumaga

5.Kategori: 1.Cem Akel

6.Kategori: 1.Efe Tosun

7.Kategori: 1.Sam Norozi

8.Kategori: 1.Mehmet Çulama

9.katagori: 1.Paşa Cenker Özgün

10.katagori: 1.Baraka Ilunga

11.katagori: 1.Aptullah Baştaş

12.Katagori: 1.Barış Erfinke

12. Katagori: 1. Daniel Korshunov

13.Katagori: 1.Emrullah Baştaş

14. Katagori: 1. Ahmet Faruk Kocabaş

15. Katagori,: 1.Çetin Çiftsüren

Bu habere tepkiniz:



30/08/2022 13:00