Omuz attı gerekçesiyle bıçakladı

Lefkoşa’da bir alışveriş merkezine ait oto parkta dün 08.30 sıralarında kendisine omuz attığı gerekçesi ile N.K(E-19) ile kavga eden E.Ö (E-21) yanında bulundurduğu bıçakla N.K.’yi yaraladı.

Polis açıklamasına göre, N.K’nin sol ön koluna ve sol karın bölgesine sokmak suretiyle adı edileni yaralayan E.Ö tutuklandı.

N.K. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

28/12/2019 12:32