‘Ön izin’ için alınan ‘muafiyet’ kararı 28 Şubat’a kadar uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkede geçerli ikamet izni veya geçerli yasal vize süresiyle bulunan kişilerin, 28 Şubat’a kadar ön izinden muaf işlemlerini yaptırabileceğini duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, pandemiden dolayı, Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü’nde gidilen değişiklikle, KKTC’ye giriş yapıp ülke içinde bulunan ve yurtdışına çıkış yapamayan çalışanlar 28 Şubat’a kadar ön izinden muaf tutulacak.

Yapılan düzenleme şöyle: KKTC’de ikamet izni ile kalan ancak Esas Tüzüğün 30.maddesinin 1’inci, 2’nci ve 5’inci fıkraları kapsamı dışında olan kişilerin, Son işyerinde 6 aydan az çalışmış olup, çalışma izni iptal edilen ve iptal tarihinden sonraki 40 günlük yasal vize süresi bitmemiş olan kişiler, Öğrenci muhaceret izni olup okuldan mezun olan ve/veya okulla ilişkisini kesen ve kestikten sonraki 60 günlük yasal vize süresi bitmemiş olan kişiler, 2020 Yabancılar VE Muhaceret Emirnamesi’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce, ilgili emirname kapsamında olup Bakanlığa dilekçe vererek KKTC kimlik kartı ile giriş yapmış ve yasal vize süresi bitmemiş olan kişiler, KKTC’ye pasaport ile giriş yapmış ve yasal süresi bitmemiş olan kişilerin Çalışma Dairesi’ne müracaat ettiği tarih, Bakanlığımız tarafından işe başlama tarihi kabul edilerek, 28 Şubat 2021 tarihine kadar işlemleri ön izinden muaf tutularak yapılabilecek.

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05/01/2021 08:37