Ön izin vaadiyle akrabalarını binlerce Euro dolandırdı!

Yurt dışında bulunan akrabalarını ön izin başvurusu yaparak KKTC’ye getirecekleri yönünde yalan beyanda bulunup para temin eden 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bafra’da 5 ve 8 Mayıs tarihlerinde yaşanan olayda, 2 akrabalarından ön izin başvurusu için 1100 euro parayı sahtekarlıkla temin eden M.G.(E-22), M.A.(E-32) ile M.A.(E-39) tutuklandı.