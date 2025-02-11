Ön seçim tarihi belli oldu: CHP cumhurbaşkanı adayını 23 Mart’ta belirleyecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart 2025 Pazar günü ön seçim yapacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, aday belirleme sürecinin detaylarını paylaştı. Buna göre, CHP üyeleri 23 Mart’ta sandık başına giderek partinin cumhurbaşkanı adayını seçecek.

Aday olmak isteyenler, 28 Şubat 2025 Cuma günü saat 17.00’ye kadar başvuruda bulunabilecek. Başvuru için en az 25 milletvekilinin imzası gerekecek.

Ön seçimle belirlenecek aday, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’yi temsil edecek.