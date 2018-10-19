Ön yargılarını yıktı genç yaşta Avrupa şampiyonluğu yaşadı

Meksika'da 24 Ekim-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek Ampute Futbol Milli Takımı'nın en genç oyuncusu Kemal Güleş, bu spora ön yargıyla başladığını ancak teknik direktörleri Uğur Özcan ve kaptan Osman Çakmak'ın teşvikiyle mutlu bir şekilde kariyerini sürdürdüğünü söyledi.

Dünya Kupası'na hazırlanan milli takım kadrosunda yer alan 19 yaşındaki Kemal Güleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şırnak'ta 2011 yılında iş makinesinin çalışması sırasında bir kayanın üstüne düşmesi sonrası bacağını kaybettiğini belirterek, "Bir arkadaşımla ana yolda yürüyordum. Yol çalışması vardı. Birinci kaya yuvarlanarak önümden geçti. İkinci kaya geldi, arkadaşım 'çekil' dedi. Ben üstünden atlarım diye düşündüm. Ancak sonra kendimi yerde buldum." diye konuştu.

Yaşadığı talihsiz kazanın ardından Şırnak'taki devlet hastanesine götürüldüğünü anlatan genç futbolcu, "Bir şey yapamadılar. Sonra askeri hastaneye götürdüler, orada da 'elimizden gelen bir şey yok' dediler. Helikopterle Diyarbakır'a gittik, ayak ezilmişti. Burada altı ay kaldım. Sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinde protez yapılması için Ankara'ya gittim. Orada ise 8 ay kaldım." ifadelerini kullandı.

Ankara'da ampute futboluyla tanıştı

Ankara'daki tedavi sırasında Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Uğur Özcan ile kaptan Osman Çakmak'ın sürekli yanına gelerek futbol oynayıp oynamayacağını sorduklarını vurgulayan Kemal, "Milli takım kaptanı Osman Çakmak ile Uğur hocam 'ampute futbol oynar mısın' diyorlardı. Ampute futbolun ne olduğunu bilmiyordum, ayağıma bakıyordum 'bunlar benimle dalga geçiyorlar, psikolojimi bozmak istiyorlar' diye düşünüyordum. İkisinde de protez var, anlamıyordum. Olumsuz yanıt verdim." değerlendirmesinde bulundu.

Protezindeki sıkıntı nedeniyle 2 sene sonra tekrar Ankara'ya döndüğünü kaydeden Kemal Güleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"11-12 yaşındaydım. O sene daha çok üstüme düştüler. Sonunda yaşımın geldiğini düşündüler ve beni soyunma odasına götürdüler. Bir saat antrenman yaptık, en az yüz kez düşmüşümdür, 'bu iş bana göre değil' dedim. Şimdi kovsalar gitmem. Bütün aşamaları atladık, herhangi bir zorlanma yok. Ampute futbolun içine giren çıkmıyor."

Ailesinin de kendisine çok destek verdiğini anlatan milli futbolcu, "Ankara'ya yerleştim, tek yaşıyorum. Ailem Şırnak'ta yaşıyor. Kulübe gidip geliyorum. Milli takım kampları oluyor. 2 yıldır memlekete gidemiyorum, devamlı kamptayım." şeklinde konuştu.

"Sosyal hayatım değişti"

Kemal Güleş, ampute futboluna başlamasının ardından eksiklerini tamamlamak için çok çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen seneki Avrupa şampiyonluğunun ardından sosyal hayatım çok değişti. Kamplara gidip geliyordum ama bir türlü kadroya giremiyordum. Biraz daha çalışmam gerektiğini gördüm. Kulüp programı hariç özel antrenman yaptım. 'Artık kadroya gireceğim' dedim. Çok çalışarak Avrupa Şampiyonası'na geldim. Ampute futbolu vardı ama kimse bilmiyordu. Kulüp maçlarımız canlı verilmiyordu. Avrupa Şampiyonası maçları gösterildikten sonra ampute futbolu daha çok tanındı. Tek avantajımız Vodafone Park'ta oynanan maçtı. O maç sayesinde ampute futbolu tanındı."

"Darısı Dünya Kupası'na"

Avrupa şampiyonluğu için çok çalıştıklarını aktaran genç oyuncu, "Avrupa Şampiyonası için yılın 300 günü çalıştık. Aşırı çalıştık ve şampiyon olduk. Darısı Dünya Kupası'na" diye konuştu.

Dünya Kupası'nın daha zor olacağına dikkati çeken Kemal Güleş, "Avrupa Şampiyonası'nda 13 takım vardı. Bu sene daha zor, 27-28 takım var. Brezilya, Arjantin, Polonya, Ukrayna geliyor. Bizi zorlayacaklar. 6 aydır çalışıyoruz. Ayrıca diğer ülkelere göre bir avantajımız da liglerimizin olması. Diğer ülkelerin ligi yok. Altyapı takımlarımız var. İnşallah dünya şampiyonu olacağız." yorumunu yaptı.

Heyecanlı ve mutlu olduğunu kaydeden Kemal, "Takımın en genç oyuncusuyum. Avrupa şampiyonu olduğumuz için ayrı motivasyon var. İnşallah o kupayı Türkiye'ye getireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI