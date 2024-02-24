On yıl ara ile aynı tip el bombası ve aynı tip yaralanma

RMMO, bozuk olduğu bilinen Mısır menşeli savunma el bombalarını kullanıyor, Yunan Alayı'na da kullandırıyor

Yunan Alayı mensubu 23 yaşındaki bir askerin, geçen Çarşamba günü Ayio Modesto atış alanında gerçekleştirilen eğitim tatbikatı sırasında savunma tipi el bombasının elinde patlaması sonucu ağır yaralanması üzerine Mısır’dan alınan savunma el bombaları yeniden tartışma konusu oldu.

Alithia ve diğer gazetelere göre RMMO’da görev yaparken 2014’te aynı şekilde yaralanan Andreas Dulappas’ın dün Yunan askerini hastanede ziyaret ettikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “bozuk ve tehlikeli” askeri malzemenin hala kullanılmakta olmasına isyan etti.

Dulappas ziyaret ettiği Yunan askerinin, on yıl önce kendisinin içerisinde bulunduğu durumda, bütün vücudu yaralanmış, elini kaybetmiş, yüzünde ve gözünde ağır yaralarla yoğun bakım odasında yatmakta olduğuna dikkat çekerek “gördüklerime ben bile inanamıyorum. Bu tip el bombaları nasıl hala kullanılabiliyor” vurgusunu yaptı.

2014’te Mısır menşeli el bombasının elinde patlaması sonucu sağ avucunun parçalandığını belirten Dulappas bu el bombalarının geçmişte çeşitli arızalar gösterdiğini, kendi yaralanmasının ardından yapılan incelemede suçun tamamen kendisine yüklendiğini ve en az 10 görgü şahidinin ifadesinin muteber bulunmadığını söyledi.

Gazete RMMO’nun, söz konusu el bombalarının kullanılmasının tehlikeli görüldüğüne dair 2016 tarihli bir belgesine dikkat çekti ve belgeden şu ifadeleri aktardı:

“24 Ağustos 2016’da DG 270/2 tipi Mısır üretimi ve menşeli savunma el bombası atış eğitimi çerçevesinde, fünyenin el bombasının gövdesine yerleştirilmesi işleminde patlayıcı maddenin sıvılaşması nedeniyle fünye yuvasının tıkandığı saptandığını ve bu tip el bombalarının kullanmaktan kaçınılmasını bildiririz.”

Gazete hem Yunan askerini hem de Dulappas’ı ameliyat eden Alkis Alkiviadis isimli mikro cerrahi uzmanının dün OMEGA yayın organının bir programına katılarak, Mısır menşeli el bombalarının kullanılmaması gerektiği görüşünü desteklediğini yazdı.

Gazeteye göre Alkiviadis Yunan gencin, 4 kişilik fakir bir aileden geldiğini, ailesinin olayın hemen ardında Rum tarafına gittiğini ve asker ailelerinin konuk dilmekte olduğu Kiti’deki tesislerde kaldığı bilgisini de verdi. El bombasının elinde patlaması ile Yunan gencin sağ el ayasının yarısını ve birkaç parmağını kaybettiğini de anlattı.

Habere göre Rum Savunma Bakanlığı ve RMMO ise “tıbbi gizliliğin korunması, yaralının ailesinin, silah arkadaşlarının ve tüm RMMO personelinin duygu durumunu ağırlaştırabilecek eylem ve söylemlerden kaçınılmasına” vurgu yaptığı açıklamasında “konuyla ilgili daha fazla açıklama yapılmasının, soruşturmayı etkileyebileceği” uyarısında bulundu.

Fileleftheros “Mısır El Bombaları İçin Araştırma” başlıklı haberinde Yunan askerinin elinde patlayan el bombasının Mısır’dan alınan ve uzun yıllardır kullanmakta olan RMMO tarafından, başka askeri malzemeyle birlikte Yunan Alayı’na verilen el bombaları olduğunu yazdı.

Haravgi haberine “Savunma Bakanlığı Yaralı ELDİK Askerinin Yanında” başlığını attı.