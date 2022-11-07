Önal: Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bankalarımız için önemli bir işbirliği penceresi açılacak

Macaristan, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nin gözlemci olarak yer aldığı Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi İşbirliği Anlaşması’nın imza töreni İstanbul’da gerçekleşti.

İmza törenine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik ve Türk Devletleri Teşkilatı Üye ülkelerdeki banka birliklerinin başkanları katıldı. Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi, üyelerinin özgür irade ve eşit haklar prensiplerine uygun, üyelerini ortak öncelikler temelinde bir araya getiren, ticari amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşu olarak kuruldu. Konseyin faaliyetleri üye devletlerin yasal düzenlemelerine, uluslararası sözleşmelere ve tüzüğe uygun olarak gerçekleştirilecek. Konsey, banka birlikleri arasındaki işbirliğini geliştirmek, bankacıların ve iş insanlarının taleplerini doğru değerlendirerek, bankacılık sektörünün geliştirilmesi, reel sektöre ve ülke ekonomilerine pozitif çıktılar üretmesi, sektöre ilişkin konu ve çözümler istişare edilerek tecrübelerin paylaşılması amacıyla faaliyet gösterecek. Ayrıca dijital bankacılığın geliştirilmesi, suç gelirleriyle mücadele ve uyum, iklim ve çevre riskleriyle mücadele ile ödeme ekosistemlerinin yaygınlaştırılması konularında iş birlikleri yapacak.

Türk Devletleri Teşkilatı Banka Birlikleri Konseyi, bankacılık sektörünün geliştirilmesi, reel sektöre ve ülke ekonomilerine pozitif çıktılar üretmesi için sektöre ilişkin konu ve çözümlerin istişare edilerek tecrübelerin paylaşılacağı, ortak platformlar, zirveler, forumlar, konferanslar düzenleyerek bankacılık verilerini, düzenlemelerini ve iyi uygulamaların paylaşılacağı bir platform olarak işlev görecek. Ayrıca, dijital bankacılığın geliştirilmesinde, suç gelirleri ile mücadele ve uyum alanında, iklim ve çevre riskleri ile mücadelede, ödeme eko sistemlerinin yaygınlaştırılması konularında iş birliği yapılacaktır. Türk dillerini konuşan devletlerin birlikleri olarak çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlama amacı da oluşturulan Konsey ile bir kez daha teyid edilmiş oldu. Bugün aramızda bulunamayan Türkmenistan’ın da kısa bir süre içinde daimî üye olarak bizimle beraber olmasını bekliyoruz. Ayrıca, imza töreninde gözlemci olarak bulunan Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği ve Macaristan’ın da en kısa sürede tam üye olmalarının beklendiği de ifade edildi.

Kuruluş Anlaşmasının ardından, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nin de gözlemci olarak katıldığı ilk Konsey toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Başkan Vekilliği’ne ise Azerbaycan Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Zakir Nuriyev seçildi. Konsey üyelerine teşekkür eden Başkan Çakar, üye ülkelerle işbirliklerinin daha da geliştirilmesi konusunda her türlü çabayı göstereceklerini belirtti. Bir sonraki toplantının Azerbaycan veya Özbekistan’da yapılmasına, muhabir ilişkilerinin geliştirilmesi, teknoloji ve ödemeler sistemleri konularında çalışmaların detaylandırılmasına karar verildi.

KKBB Başkanı Olgun Önal, tarihi bir törene katılmış olmaktan ve farklı ülkelerde faaliyet gösteren 170’in üzerinde bankayı temsil eden Bankalar Birliklerinin oluşturduğu Konsey’in bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu, Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bankalarımız için önemli bir işbirliği penceresinin açılacağını, uluslararası finansal sistemin parçası olabilmek için böylesi oluşumların faydasının büyük olduğunu özellikle vurguladı, hayırlı olsun dileklerini ifade etti.

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07/11/2022 16:23