Önal: Ülkemiz elektriksiz, enerjisiz, karanlık…

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, ülkede iki gündür devam eden elektrik kesintileri hakkında açıklama yaptı. Yöneticilere seslenen Olgun Önal, daha fazla sorunları halının altına süpürmeden çözüm beklediklerini söyledi.

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal'ın paylaşımı şöyle:

Ülkemiz elektriksiz, enerjisiz, karanlık…

Hepimiz Meclis’teki, Meclis dışındaki tartışmaları, karşılıklı demeçleri izliyoruz ama ‘karanlıkta’…

Daha fazla sorunları halının altına süpürmeden çözüm bekliyoruz yöneticilerimizden

Sürekli ve uygun koşullarda enerji hepimizin hakkı

Bunu sağlayacak adımlar artık atılsın

Üretimin yetmeyeceğini bile bile beklemek, aylarca yıllarca hiçbir şey yapmamak, elektrikleri saatlerce kesmek, mevcut altyapının tamir ve bakımlarını yapmamak, süresinde ihaleleri organize etmemek, sonra vakit yok deyip ihalesiz tedarikler yapmak, işler vermek…

Tüm bunlara bunlara benim aklım almıyor

Şahsen daha fazla bahaneler duymak da istemiyorum

Lütfen kurumlarımız, ülkemiz iyi yönetilsin, yaşam standartlarımız yükselsin, başta enerji olmak üzere altyapı sorunlarımız çözülsün, hiçbir yaşamsal konu çözümsüz şekilde ortada bırakılmasın

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04/04/2023 09:58