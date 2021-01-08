Onbaşı: Yönetiyorsunuz bravo…
08/01/2021
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Dr. Şükrü Onbaşı göğüs yoğun bakımının devre dışı kaldığını söyledi.
Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Onbaşı “yönetiyorsunuz, bravo...” diyerek tepki gösterdi.
Şükrü Onbaşı’nın paylaşımı şöyle:
Ocak 2020
•Genel yoğun bakım 10 yatak 21 hemşire
•Nöroloji yoğun bakım 6 yatak 14 hemşire
•Göğüs yoğun bakım 6 yatak 14 hemşire
Ocak 2021
•Genel yoğun bakım 5 yatak 10 hemşire
•Nörolji yoğun bakım --> COVID yoğun bakım hemşire ekibi karantinada
•Göğüs yoğun bakım devre dışı ekip karantinada
Yönetiyorsunuz bravo…