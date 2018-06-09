Önce açıkladılar, sonra geri çektiler!

Bugün gerçekleştirilen Kolejlere Giriş Sınavı’nın ardından açıklanan sonuçlarda bazı veliler sonuçların açıklanırken ciddiyetsizlik yapıldığını söyledi. Bazı veliler sosyal medya üzerinden yaptıkları itirazda Eğitim Bakanlığı’nın ilk önce Kolejlere Giriş Sınavı sonuçlarını saat 20.00 civarında açıkladığını ardından da yaklaşık 40 dakika sonra web sitesinden sonuçların kaldırıldığını belirtti. Veliler Eğitim Bakanlığı yetkililerine durum ile ilgili bilgi istendiğinde ise “14 tane optiğin okutulmayı unutulduğunu, tekrar okunacağı” bilgisi verildiği kaydetti.

Veliler isyanlarını şöyle dile getirdi: “Sonuçlar Saat 22.00 dolaylarında yeniden açıklandı. Birçok veli de sonuçların kaldırıldığına şahittir. 101 kişi diye açıklanan sonuç, 103 kişi oldu. iki tane 83.5 diye açıklanan not bir adete düştü. Acaba neden? Bir optik okumayı bile beceremeyen bakanlık sorumluları: Mağusa Türk Maarif Koleji için optiklerde ne olduğunu açıklamak zorundasınız. Ben pazartesi sabah 08.00'de bakanlıkta olacağım, yüzüme cevap verirsiniz artık. Bu yaptığınıza rezalet bile denmez! Ciddiyetsizler!”