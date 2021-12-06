Önce aşılama mı? Tüp bebek mi?

Günümüzde birçok çift çocuk sahibi olma hayaliyle çeşitli yöntemlere başvuruyor. Bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin yüzde 35’inde hem kadın hem erkek kaynaklı bozukluklara rastlanıyor. Normal yollarla gebe kalamayan çiftler ise çocuk sahibi olabilmek için aşılama ya da tüp bebek tedavisine başvuruyor. Bu kapsamda Tüp bebek mi? Aşılama mı? sorusuna cevap vermeden önce çiftlerde yumurtlama ve sperm kalitesine bakılması gerektiğinin altını çizen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, ‘’Spermler kaliteli ise ilk olarak aşılama birinci tedavi yöntemi olarak hastaya sunulmalıdır. 2 ya da 3 kez aşılama yapıldı ve gebe kalınmadı ise tüp bebek tedavisine başvurulmalıdır’’ diye belirtti.

CNN-Türk'ün haberinegöre: İlerleyen yaş ile birlikte kadınlardaki yumurta rezervinin azalıyor. Dolayısıyla 35 yaş ve üstü kadınlarda daha çok tüp bebek yönteminin tercih edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Yücel Karaman, ‘’Yaş ilerledikçe kadındaki yumurta rezervi azalıyor. 35 yaş ve üzerindeki kadınlarda yaş ilerledikçe aşılama tedavisindeki başarı oranı da azalmaya başlar. Bu yüzden tüp bebek tedavisinde ilk olarak kadının yumurtalık rezervlerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Adetin üçüncü günü hormon testlerinin yapılması ve ultrasonografi ile yumurtalık rezervlerine bakılarak, hastaya tüp bebek süreci anlatılmalı’’ dedi.

’Aşılamada sperm hareketliliğine dikkat edilmeli’’

Yaklaşık 1 sene kadar doğal yollarla gebe kalınmadığı durumda aşılama yöntemine başvurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Karaman, ‘’Çiftler korunmasız olarak cinsel ilişkiye giriyor ve gebelik elde edemiyorlarsa aşılama tedavisine başvurabilir. Aşılama tedavisinde erkeğe yapılan semen analizindeki sperm hareketliliği ve sayısı tedavi için önemlidir. Doğurganlığın en yüksek olduğu yumurtalama döneminde, eşten seçilen spermlerin rahim içine enjeksiyonla yerleştirilmesi ile uygulanan aşılama yöntemi sayesinde çiftler sağlıklı bir şekilde çocuk sahibi oluyor’’ dedi.

‘’Birbirine Benzer Olsa da İşlemler Farklı’’

Prof. Dr. Karaman sözlerine şöyle devam etti, ‘’Aşılamada sperm, kadın rahmine enjekte edilerek uygulanır. Sperm yumurtayı döllerse embriyo oluşur, embriyounun rahme yerleşmesiyle de gebelik oluşur. Aslında doğal bir yöntem de diyebiliriz. Ancak tüp bebek işlemi aşılamaya benzer gibi görünse de döllenme laboratuvar ortamında gerçekleştirilir. Anne adayından alınan yumurtaların laboratuvar ortamında baba adayından alınan spermlerle birleştirilir ve döllenmeye bırakılır. Elde edilen sağlıklı embriyo rahme yerleştirilir’’

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06/12/2021 11:34