Önce attı, sonra atıldı! Kariyerinde ilk...

Süper Lig 'in 16. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oldu.

Önceki hafta Fenerbahçe'yi deviren Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanında zor anlar yaşadı.

20. dakikada takımı adına gol atan Bartra, 45'te ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bartra savunmada bir anda kayarak dengesini kaybetti, araya giren Borini bir anda Bartra'yı geçti, İspanyol stoper, İtalyan forveti arkadan sarılarak düşürünce maçın hakemi Ümit Öztürk direkt kırmızı kart verdi.

Opta verilerine göre Marc Bartra, kariyerinde ilk kez bir lig maçında (vs Fatih Karagümrük) kırmızı kart gördü (224 maç).

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29/12/2022 10:03