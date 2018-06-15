Önce babasına saldırdı,sonra annesini yaraladı...

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 04:00 sıralarında, Akdoğan’da, 21 yaşındaki G.E, ikametgahı içerisinde tartıştığı babası Fikri Evmez’i elleri ile göğüsünden itip darp ederek koltuk üzerine düşürdüğü sırada olaya müdahale eden annesi Kadriye Evmez’i tasarrufunda bulanan bıçak ile sol kol dirsek alt kısmından yaraladı.

Olayda yaralanan Kadriye Evmez kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

G.E. tutuklanarak çıkarıldığı Gazimağusa Kaza Mahkemesinde hakkında üç gün tutukluluk emri verildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.