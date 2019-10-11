Önce dövdü sonra çamaşır ilacı içirdi!

Kamalı Haber

Alsancak’ta meydana gelen yaralama, darp ve şiddet tehdidi suçlarından tutuklanan Falak Sheler Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mehmet Alibaba zanlının 10 Ekim’de Alsancak’ta meydana gelen yaralama, darp ve şiddet tehdidi suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının 10 Ekim’de saat 14.00 sıralarında evde oldukları bir sırada tartıştığı eşinin yüzüne elleri ile vurup darp ettikten sonra ittiğini, akabinde çenesini tutarak temizlik ilacını zorla içirip, yaralanmasına neden olduğunu ifade etti. Polis, zanlının daha sonra eğer polise gidersen seni öldürürüm diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ifade etti.

Polis, müştekinin Girne Akçiçek Hastanesinde kaldırıldığını, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini ifade etti.

Zanlının tutuklandığını, evinde arama yapıldığını, söz konusu temizlik ilacının emare olarak alındığını kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, eşe karşı işlenen bir suç olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

11/10/2019 19:33