Önce Dövdü, Sonra Tecavüz Etti: Lefkoşa'da Eşine Şiddet Uygulayan Sanığa 8 Yıl Hapis

(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen cinsel tecavüz suçundan yargılanan Paşa Bokçır 8 yıl hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu. Başkan, sanığın 29 Ekim 2023 tarihinde saat 05:00 sıralarında Lefkoşa Surlariçi bölgesinde ikametgahları içerisinde tartıştığı eşinin gözüne yumruk, yüzüne tokat vurup, saçlarından çekip, karnına tekme vurup, darp ettikten sonra yerde sürükleyerek, yatak odasına götürüp, sırtına vurarak darp etmeye devam ettiğini söyledi. Başkan, sanığın akabinde eşinin şortunu yırtarak, çıkardıktan sonra tecavüz ettiğini belirtti.

Başkan, olayın ardından tutuklanan sanığın cinsel tecavüz soruşturmasının ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini ve 8 Kasım 2023’ten beri cezaevinde yargılanmayı beklediğini söyledi.

Başkan, sanığın aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulup, mahkum ettiklerini kaydeden Başkan, cinsel tecavüz suçunun ömür boyu hapis öngören ceza yasasının en ağır suçlarından biri olduğunu belirtti. Başkan, suçun işleniş şeklinde bakıldığında sanığın eşini ciddi şekilde darp ederek; gözüme yumruk, yüzüne tokat atarak, saçlarından sürükleyerek, karnına tekme atarak, kıyafetlerini yırtarak cinsel tecavüzde bulunduğunu belirtti.

Başkan, sanığın eşine eziyet ederek, tecavüz ettiğini vurgulayarak, her ne kadar şikayet geri çekilse de suçun vahametinin ortadan kalkmadığını söyledi.

Sanığın avukatının, olay günü müvekkilin eşiyle tartıştığı için alkol aldığını, suçu içki tesiri altında işlediğini söylediğini kaydeden Başkan, ancak bu hususun sanık lehine değil aleyhine değerlendirdiklerini söyledi.

Başkan, eşine ekonomik olarak bağlı olan kadınların şiddet görseler dahi bir süre sonra şikayetlerine vazgeçebildiklerini dile getirdi. Başkan, kadınların şiddete boyun eğmelerinin kabul edilir olmadığını vurguladı.

Başkan Cemaller, tüm olguları değerlendirerek, sanığı 8 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.







