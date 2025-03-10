Önce Eşini Darp Etti, Sonra Kızına Travma Yaşattı!

Eşine şiddet uyguladığı için cezaevine giren Eziz Sapartaganov, affedilmesine rağmen bir kez daha eşini darp etti.

Daha önce de eşine şiddet uyguladığı için cezaevine giren Eziz Sapartaganov, yine affedilmesine rağmen aynı suçu işledi.

Önce eşini acımasızca darp eden zanlı, ardından bileklerini kesip kanlı görüntüleri kızına göndererek korku dolu anlar yaşattı. Olayın ardından 207 promil alkollü halde aracının bagajında bulundu.

Mahkemede “Eşimi çok seviyorum” diyerek kendini savunan zanlı, bugün yeniden hâkim karşısına çıkacak.

Kaynak:Gıynık Gazetesi