Önce kalbini sonra böbreğini verdi

İzmir’de Enis Baykuş, diyaliz hastası eşine önce gönlünü verdi, ardından böbreğini bağışlayarak can aşısı oldu.

Diyaliz hastası bankacı Güliz Avcı Baykuş’un (26) hayatını sosyal medyada tanışıp evlendiği Enis Baykuş’un (22) sevgisi değiştirdi. Baykuş, Avcı’ya önce kalbini ve soyadını verdi, ardından da böbreğini bağışladı. İzmir’de yaşayan, bankacı Güliz Avcı ile bir hastanede yardımcı sağlık personeli olarak çalışan Enis Baykuş’un yolu sosyal medyada kesişti. Çiftin arkadaşlıkları aşka dönüştü, geçen yıl 14 Ağustos’ta evlendi. Haftanın 6 akşamı evde makineye bağlanıp sabaha kadar kalkmadan diyaliz yapan eşine refakat edip her cumartesi günü bir üniversite hastanesindeki hemodiyaliz seansına birlikte giden Baykuş, eşini kurtarmak için gönüllü oldu. Çift, böbrek nakli için İzmir Kent Hastanesi’ne başvurdu. Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu, Opr. Dr. Işık Özgü, Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok’tan oluşan ekibin gerçekleştirdiği başarılı operasyonla çift sağlığına kavuştu.

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24/09/2022 21:35