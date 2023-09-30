Önce Kupa Sonra Düğün

Milli voleybolcu Ayça Aykaç, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla kazandığı kupa sonrası düğününü gerçekleştirdi. Aykaç, Galatasaray Kadın Takımı İstatistik Antrenörü Mert Altıntaş'la evlendi. Çifti mutlu gününde sporcu arkadaşları yalnız bırakmadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın oyuncularından Ayça Aykaç, İzmir'de düzenlenen törenle Galatasaray Kadın Takımı İstatistik Antrenörü Mert Altıntaş'la dünyaevine girdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan ile Ata Gündüzalp yaptı.

Çifti aileleri ve voleybolcu arkadaşları yalnız bırakmadı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Sultanlarımız, dünyanın her yerinde mücadele verdiler. Bu ülkeyi ne kadar sevdiklerini, bu ülkenin nasıl gururu olduklarını ispatladılar. Bu zaferi yaşarken de 5 gün sonra burada nikahı olan bir evladımız var. Türk kadınının fedakarca neler yapabildiğini işte bu dört ayda ispatladılar. Bu ülkeye bu güzelliği yaşatıp gururları oldular. Sırada olimpiyat şampiyonluğu var." ifadelerini kullandı.