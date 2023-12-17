Önce park halindeki araca ardından bahçe duvarına çarptı

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17/12/2023

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Önce park halindeki araca ardından bahçe duvarına çarptı


 

Girne’de dün saat 02.30 sıralarında, Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, 24 yaşındaki Kürşat Özen 475 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LH 100 plakalı araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu cadde üzerinde park halinde bulunan SR 943 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı. Çarptıktan sonra yoluna devam eden LH 100 plakalı araç sürücüsü, Şair Nedim Sokak üzerinde bulunan bir üniversitenin çevre duvara da çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Kürşat Özen tutuklandı.

 

 

17/12/2023 10:49
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TAGS: Önce park halindeki araca ardından bahçe duvarına çarptı
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