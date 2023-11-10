Önce park halindeki araca sonra duvara çarptı!

Lefkoşa'da bugün öğle saatlerinde Deveciler Otoparkı'nda yaşanan bir trafik kazasında, Hayrettin DENNER (E-76) yönetimindeki SG 878 plakalı salon araç, park yerinden çıkış yaparken dikkatsizliği sonucu park halinde bulunan PT 142 plakalı salon araç ile çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından araç, park yerini çevreleyen duvara ve bir inşaat şirketine ait konteyner eve çarparak durdu.

Kaza, saat 13:00 sıralarında meydana geldi. Neyse ki, kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, araçlarda ve çevredeki yapıda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çağrılan ekipler, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Sürücü Hayrettin DENNER, olay yerine gelen yetkililere verdiği ifadede dikkatsizliğinin sonucunda kaza yaptığını belirtti. Soruşturma, olayın tüm detaylarını ortaya çıkarmak için devam ediyor.