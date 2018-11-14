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Önce yayaya, ardından da otobüs durağına çarptı

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14/11/2018

Önce yayaya, ardından da otobüs durağına çarptı

Lefkoşa’da meydana gelen kazada 25 yaşındaki Azad Özber yaralandı.

Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, Rukiye Türk (K-23), yönetimindeki GL 191 plakalı araç ile süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, otobüs durağında bekleyen Azad Özbek (E-25)’e, ardından da otobüs durağına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak:BRT

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TAGS: Önce yayaya, ardından da otobüs durağına çarptı, haber, kıbrıs,
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