Önce yayaya, ardından da otobüs durağına çarptı

Lefkoşa’da meydana gelen kazada 25 yaşındaki Azad Özber yaralandı.

Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde, Rukiye Türk (K-23), yönetimindeki GL 191 plakalı araç ile süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek, otobüs durağında bekleyen Azad Özbek (E-25)’e, ardından da otobüs durağına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak:BRT