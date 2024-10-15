Başbakan başka, genel sekreter başka söylüyor

Ulusal Birlik Partisi'nde (UBP) Meclis Başkanlığı adaylığı konusunda farklı açıklamalar dikkat çekti.. UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, partide daha önce aday olmuş isimlere öncelik verilmesi gerektiğini ifade ederken, Başbakan Ünal Üstel, yeni bir ismin aday gösterileceğini belirtti.

Hasipoğlu, BRT'de katıldığı programda, Faiz Sucuoğlu ve Kutlu Evren gibi isimlerin grup içinde daha önce aday olduklarını hatırlatarak, “Öncelik bu göreve talip olan abilerimizin” dedi. Hasipoğlu, grup toplantısında belirlenecek adayın seçileceğini ve erken seçimin gündemlerinde olmadığını vurguladı. Ancak Başbakan Üstel, Diyalog TV’de yaptığı açıklamada farklı bir yaklaşım sergiledi. “Zorlu Töre mi, Kutlu Evren mi yoksa yeni bir aday mı?” sorusuna Üstel, yeni bir ismin aday gösterileceğini belirterek, “Yeni bir isim önereceğiz” dedi.

Bu açıklamalar, UBP içinde meclis başkanlığına kimin aday gösterileceği konusunda bir belirsizliğe işaret ediyor. Parti, Perşembe günü yapacağı grup toplantısında bu önemli kararı netleştirecek.